Ида-вирумааский спецпредставитель будет работать в подчинении у министра по делам регионов

Министр по делам регионов Мадис Каллас собирается сообщить имя ида-вируского специального представителя в первой половине мая. Завотделом преобразуемого из Министерства сельской жизни в Министерство по делам регионов Дейзи Хелемяэ-Сарв сказала, что перед тем, как огласить имя представителя, министерство составит список его задач. "На это потребуется пара недель", - сказала она. Премьер-министр Кая Каллас в четверг утвердила области ответственности министров, и, соответственно, одной из обязанностей министра по делам регионов Мадиса Калласа станет организация работы специального представителя правительства в Ида-Вирумаа.