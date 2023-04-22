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Ида-вирумааский спецпредставитель будет работать в подчинении у министра по делам регионов

Эрик Гамзеев
, журналист
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Вступивший на этой неделе в должность министр по делам регионов Мадис Каллас должен через пару недель сообщить, кто станет специальным представителем правительства в Ида-Вирумаа.
Вступивший на этой неделе в должность министр по делам регионов Мадис Каллас должен через пару недель сообщить, кто станет специальным представителем правительства в Ида-Вирумаа. Фото: Erik Prozes

Правительственный представитель в Ида-Вирумаа будет действовать в подчинении у министра по делам регионов, хотя по мнению некоторых местных политиков, от него было бы больше пользы уезду, если бы он подчинялся непосредственно премьер-министру.

Министр по делам регионов Мадис Каллас собирается сообщить имя ида-вируского специального представителя в первой половине мая. Завотделом преобразуемого из Министерства сельской жизни в Министерство по делам регионов Дейзи Хелемяэ-Сарв сказала, что перед тем, как огласить имя представителя, министерство составит список его задач. "На это потребуется пара недель", - сказала она. Премьер-министр Кая Каллас в четверг утвердила области ответственности министров, и, соответственно, одной из обязанностей министра по делам регионов Мадиса Калласа станет организация работы специального представителя правительства в Ида-Вирумаа.

В коалиционном соглашении Партии реформ, "Eesti 200" и соцдемов записано, что для лучшего руководства решением связанных с Ида-Вирумаа проблем на должность будет назначен специальный представитель правительства. Каковы его полномочия, пока неясно.

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