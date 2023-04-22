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"Voka Tuba" предлагает людям выбраться из четырех стен и мира смарт-устройств

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Для приготовления булочек бао тесто месили и большие, и маленькие руки. Участники убедились, что вкусные китайские паровые булочки готовятся очень просто, особенно если готовить в приятной компании.
Для приготовления булочек бао тесто месили и большие, и маленькие руки. Участники убедились, что вкусные китайские паровые булочки готовятся очень просто, особенно если готовить в приятной компании. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

В "Voka Tuba" в воскресенье готовили китайские паровые булочки бао, но на общинной кухне не собираются ограничиваться только иностранной кухней. Например, молодежь хочет поучиться у старшего поколения консервации. "Вместе делаем, вместе получаем удовольствие", - резюмировала Эвелин Круусалу философию "Voka Tuba".

Просторная кухня - самое дальнее помещение трехкомнатной "Voka Tuba", открывшей свои двери в марте, но это, несомненно, сердце места встречи общины. В воскресенье основатели "Voka Tuba" Эвелин Круусалу и Гермо Саар пригласили ценителей еды на мастер-класс по приготовлению на пару булочек бао.

- Давно мечтала, разглядывая фотографии булочек бао, но впервые попробовала их в феврале в Бельгии. Мне так понравилось, что, вернувшись домой, я нашла рецепт и попробовала приготовить. Так как приготовление булочек оказалось простым делом, а заведения общепита в нашем регионе их не предлагают, я подумала, что передам свои знания. Люди потом смогут сами испечь их дома, - сказала Эвелин, добавив, что она гурман и любит поэкспериментировать на кухне. 

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