ERR: Предприниматели и жители Ида-Вирумаа разочарованы коалиционным соглашением

Все обещания, которые раздавали политики во время предвыборной гонки, оказались пустыми. В коалиционном договоре Ида-Вирумаа упоминается нечасто. Одно из немногих пожеланий, которое заметили на Тоомпеа, - строительство нового корпуса Нарвской больницы. Все остальные проекты, на реализацию которых так рассчитывали в регионе, остались за пределами коалиционного договора, передает новостной портал Rus.ERR.

"По-моему то, что Ида-Вирумаа в стороне от остальной Эстонии, было всегда. Ожидать, что что-то поменяется - это наивно. Тут надо думать, кто электорат. И конечно, все политики всегда работают на свой электорат. Если сегодня электорат живет не в Ида-Вирумаа, а в Таллинне или Тарту, значит туда и пойдут ресурсы", - говорит руководитель "Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа.

Настроение испортилось не только у представителей частного сектора. Информация о повышении налога с оборота, подоходного налога и перспектива введения автомобильного сбора стала холодным душем и для простых нарвитян. "Еще к власти толком не пришли и сразу все это повышают. А понижают только пособия. Нехорошо так делать, конечно. По-моему, у всех такая реакция", - считает нарвитянин Владимир.

Политики и предприниматели, в свою очередь, недоумевают. Регион отправляет в госказну внушительные суммы в виде различных налогов, в том числе и налога на загрязнение окружающей среды, который, как ожидается, тоже может повыситься. Но в ответ получают значительно меньше. Это, естественно, сказывается на реализации различных проектов по улучшению инфраструктуры в самоуправлениях.

В 2019 году было принято решение о небольшом увлечении процента по возврату налога в города и волости, но это проблемы не решает, говорят в Союзе самоуправлений Ида-Вирумаа. "Мы в прошлом году посылали письмо в правительство - ответа до сих пор у нас нет. Надо повысить в два раза больше. Тогда мы сможем сказать, что правительство думает о нас, и что-то конкретно делает", - пояснила глава Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст.