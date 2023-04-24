В Нарве в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Как сообщили в Нарвском отделении Департамента полиции и погранохраны, дорожно-транспортное происшествие произошло по адресу 6.Паэмурру 15, в районе с преимущественно частными домами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего квадроцикл перевернулся.