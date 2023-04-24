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В Нарве в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Северное побережье
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Полицейский автомобиль. Снимок иллюстративный.
Полицейский автомобиль. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

Вечером в воскресенье в частном районе Нарвы перевернулся квадроцикл, на котором помимо водителя находились две девочки семи и двенадцати лет.

Как сообщили в Нарвском отделении Департамента полиции и погранохраны, дорожно-транспортное происшествие произошло по адресу 6.Паэмурру 15, в районе с преимущественно частными домами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего квадроцикл перевернулся. 

Водитель и несовершеннолетние пассажиры были доставлены в Нарвскую больницу.

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Нарва
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