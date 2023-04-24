Дети получат право на информацию о своем усыновлении

В Эстонии разрабатывают поправки к Закону о семье, которые в дальнейшем дадут усыновленным детям право узнать о своем усыновлении.
Как сообщает RusERR, согласно действующему закону, усыновленный ребенок может узнать о своем усыновлении только в том случае, если его приемные родители захотят сообщить ему об этом. Если приемные родители ничего не скажут, ребенок может и не узнать, что помимо семьи, в которой он вырос, у него есть и биологические родители.
По словам Ирье Таммелехт из Департамента социального страхования, в настоящее время закон допускает, например, ситуацию, когда усыновленный ребенок помнит своих биологических родителей, но приемные родители об этом умалчивают.
- Недавно я разговаривала с одним взрослым, который в детстве что-то помнил, память хранила обрывки воспоминаний другого дома, но приемные родители заверили его, что он помнит неправильно, - рассказала Таммелехт.
В прошлом считалось, что хранение в секрете факта усыновления отвечает интересам детей, однако, как отметила старший советник отдела по делам детей и молодежи канцлера права Маргит Сарв, образ мышления поменялся.
- Тайна усыновления в настоящее время не дает четкого понимания того, что усыновитель должен рассказать усыновленному об усыновлении. Хотя большинство усыновителей в настоящее время понимают важность этого и рассказывают своему ребенку, что он усыновлен, закон также позволяет ничего не говорить. Это, конечно, не в интересах ребенка, - пояснила Сарв.
По ее словам, люди имеют конституционное право на неприкосновенность частной жизни и частью этого права является личность человека, включая его прошлое. Конституция также предусматривает право на самоопределение, которое включает право знать свое происхождение и право знать своих родителей.
Руководитель отдела политики защиты детей Министерства социальных дел Хелен Йыкс сообщила, что вопрос о том, когда и с какой степенью конкретности приемные родители должны будут рассказывать своим усыновленным детям о факте усыновления, еще предстоит обсудить. Это может быть определенный возраст ребенка или аналог норвежских законов, согласно которым родитель рассказывает об усыновлении сразу, как только представляется разумная возможность.
Что касается раскрытия данных о биологических родителях, то тут также рассматриваются два варианта. Согласно первому варианту, по достижении совершеннолетия усыновленный ребенок сможет получить необходимую информацию без согласия биологического родителя. Согласно второму варианту, потребуется согласие биологического родителя, но при этом можно будет получить данные о происхождении через суд, если это оправдано, например, по состоянию здоровья или до вступления в брак во избежание кровосмешения.
Сейчас по закону люди могут обратиться в Департамент социального страхования, чтобы узнать, усыновлены они или нет. Однако получить информацию о биологических родителях можно только в том случае, если родители согласны на разглашение таких данных.
В 2022 году 57 человек обратились в департамент и получили подтверждение, что они усыновлены.