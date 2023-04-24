Дети получат право на информацию о своем усыновлении

Как сообщает RusERR, согласно действующему закону, усыновленный ребенок может узнать о своем усыновлении только в том случае, если его приемные родители захотят сообщить ему об этом. Если приемные родители ничего не скажут, ребенок может и не узнать, что помимо семьи, в которой он вырос, у него есть и биологические родители.

По словам Ирье Таммелехт из Департамента социального страхования, в настоящее время закон допускает, например, ситуацию, когда усыновленный ребенок помнит своих биологических родителей, но приемные родители об этом умалчивают.

- Недавно я разговаривала с одним взрослым, который в детстве что-то помнил, память хранила обрывки воспоминаний другого дома, но приемные родители заверили его, что он помнит неправильно, - рассказала Таммелехт.

В прошлом считалось, что хранение в секрете факта усыновления отвечает интересам детей, однако, как отметила старший советник отдела по делам детей и молодежи канцлера права Маргит Сарв, образ мышления поменялся.

- Тайна усыновления в настоящее время не дает четкого понимания того, что усыновитель должен рассказать усыновленному об усыновлении. Хотя большинство усыновителей в настоящее время понимают важность этого и рассказывают своему ребенку, что он усыновлен, закон также позволяет ничего не говорить. Это, конечно, не в интересах ребенка, - пояснила Сарв.