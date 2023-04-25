Володин выиграл турнир памяти Лембита Олля

Турнир по быстрым шахматам памяти уроженца Ида-Вирумаа гроссмейстера Лембита Олля выиграл кохтлаярвесец Александр Володин, который возглавляет и представляет шахматный клуб своего родного города "Diagonaal".
В воскресенье Володин набрал шесть из семи возможных очков и опередил своих ближайших конкурентов на пол-очка.
Володин, получивший в прошлом году награду признания "Капитала культуры", также выиграл турнир в субботу, когда он стал лучшим на турнире "Kristiine Open" в Таллинне.
Лембит Олль (1966-1999) был родом из Кохтла-Ярве. В возрасте 24 лет он стал третьим эстонским гроссмейстером по шахматам после Пауля Кереса и Яана Эльвеста.
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