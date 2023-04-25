Володин выиграл турнир памяти Лембита Олля

В воскресенье Володин набрал шесть из семи возможных очков и опередил своих ближайших конкурентов на пол-очка.

Володин, получивший в прошлом году награду признания "Капитала культуры", также выиграл турнир в субботу, когда он стал лучшим на турнире "Kristiine Open" в Таллинне.