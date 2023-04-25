Первые голы нового нападающего принесли "Trans" вторую победу

Коскор, пропустивший этой весной несколько игр из-за гриппа, в середине второго тайма стал героем игры.

Хотя в матче с таллиннским "Kalev", неожиданно поднявшимся на третье место в чемпионате, "Trans" был атакующей стороной, в первом тайме счет открыли соперники. На 29-й минуте игроки "Trans" не смогли выбить мяч из своей штрафной зоны, и Рамоль Силламаа красивым и точным ударом отправил мяч в угол ворот "Trans".

"Trans" исправил ситуацию благодаря двум одинаковым голам. И на 62-й, и на 66-й минуте Даниил Тарасенков технично переиграл игроков "Kalev" у края поля и сделал точный пас к воротам, где Коскор, как и подобает лучшему нападающему, оказался в нужное время в нужном месте и, сохранив хладнокровие, забил мячи в ворота.

После игры Коскор признался "Soccernet", что не хотел бы публично делиться тем, что тренер "Trans" сказал игрокам в раздевалке в перерыве. В то же время он признал, что в начале сезона игра "Trans" была рыхлой. "Изменения в команде - много игроков ушло, много игроков пришло - тоже влияют. Не все происходит в одночасье. Я верю и надеюсь, что мы будем становиться лучше от игры к игре. Думаю, мы пока адаптируемся. Конечно, нельзя за этим прятаться, сезон все же идет, и все хотят побеждать", - сказал он.

Одержав вторую победу в сезоне, "Trans" с шестью очками занимает восьмое место. Поскольку в этом сезоне уровень команд лиги мастеров уравнялся, от третьего места их отделяет всего семь очков. Последнюю игру первого тура "Trans" проведет в пятницу на выезде против тартуской "Tammeka", которая находится в турнирной таблице ниже.

В первой лиге ида-вируский "Alliance" проиграл со счетом 2:3 "FC Tallinn". В этой игре ида-вируская молодежь выступала в роли преследователей. Михаил Орлов в конце первого тайма сравнял счет 1:1. Григорий Мицук забил гол на 74-й минуте, когда у соперника было уже три гола.

"Alliance" с шестью очками опустился на девятое место в первой лиге. Ахиллесова пята команды в этом сезоне - оборона. Среди команд первой лиги "Alliance" пропустил больше всего голов - 26 в семи играх.