Вован Каштан: Я готов компенсировать расходы города на удаление надписи

Затраты Нарвы по удалению провокационной надписи на каменной оградой рядом с местом, где ранее был установлен советский танк-памятник, составили 1500 евро. Автор нашумевшей арт-провокации выразил готовность компенсировать эти расходы городу.
- Это право города. То есть если моя вина будет доказана, а она будет доказана, потому что я не отрицаю, я сам в этом признался, то город имеет полное право, - передает ERR слова виновника шумихи, который сам себя называет Вован Каштан.
Ранее он публично признался в создании граффити, но отметил, что его посыл был исключительно антивоенным.
Начальник Нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил на прошлой неделе, что с арт-хулиганом уже связались. В свою очередь мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что горуправа намерена взыскать расходы с виновника, на которого укажет следствие.
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