В Рийгикогу создали группу поддержки сланцевой промышленности

Председателем группы поддержки является работавший до последнего времени помощником йыхвиского волостного старейшины, но весной перешедший в Рийгикогу Арво Аллер (EKRE). По его словам, идея группы поддержки состоит в том, чтобы поддерживать переработку главного полезного ископаемого страны, то есть сланца. "Будь то производство масла или другой химической продукции", - отметил он.

Прежде в Рийгикогу депутатской группы поддержки сланцевой промышленности не было. "Она и появилась на основании соглашения новой коалиции, в котором сказано, что разрешения на открытие новых шахт больше выдавать не будут. Наша задача в том, чтобы мы использовали сланец во благо народа Эстонии, а не выполняли бессмысленно директивы Евросоюза".