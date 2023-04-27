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В Рийгикогу создали группу поддержки сланцевой промышленности

Эрик Калда
, журналист
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По словам Арво Аллера, создать группу поддержки продолжения добычи и переработки сланца побудило коалиционное соглашение, в котором говорится, что разрешения на открытие новых шахт выдавать больше не будут.
По словам Арво Аллера, создать группу поддержки продолжения добычи и переработки сланца побудило коалиционное соглашение, в котором говорится, что разрешения на открытие новых шахт выдавать больше не будут. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В новом составе Рийгикогу создана группа поддержки продолжения добычи и переработки сланца, цель которой - поддержать сохранение и развитие сланцевой промышленности в Эстонии.

Председателем группы поддержки является работавший до последнего времени помощником йыхвиского волостного старейшины, но весной перешедший в Рийгикогу Арво Аллер (EKRE). По его словам, идея группы поддержки состоит в том, чтобы поддерживать переработку главного полезного ископаемого страны, то есть сланца. "Будь то производство масла или другой химической продукции", - отметил он.

Прежде в Рийгикогу депутатской группы поддержки сланцевой промышленности не было. "Она и появилась на основании соглашения новой коалиции, в котором сказано, что разрешения на открытие новых шахт больше выдавать не будут. Наша задача в том, чтобы мы использовали сланец во благо народа Эстонии, а не выполняли бессмысленно директивы Евросоюза".

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