В Рийгикогу создали группу поддержки сланцевой промышленности

В новом составе Рийгикогу создана группа поддержки продолжения добычи и переработки сланца, цель которой - поддержать сохранение и развитие сланцевой промышленности в Эстонии.
Председателем группы поддержки является работавший до последнего времени помощником йыхвиского волостного старейшины, но весной перешедший в Рийгикогу Арво Аллер (EKRE). По его словам, идея группы поддержки состоит в том, чтобы поддерживать переработку главного полезного ископаемого страны, то есть сланца. "Будь то производство масла или другой химической продукции", - отметил он.
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