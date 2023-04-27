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Ахтмеска София Куликова отличилась на уникальном международном конкурсе

Ирина Кивисельг
, журналист
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София Куликова учится в АШИ по классу скрипки и органа, для участия выбрала первый инструмент. За роялем ее педагог Александра Серебрякова.
София Куликова учится в АШИ по классу скрипки и органа, для участия выбрала первый инструмент. За роялем ее педагог Александра Серебрякова. Фото: Erakogu

В минувшую субботу в Даугавпилсе завершился международный конкурс молодых исполнителей современной музыки имени Марка Ротко, за Гран-при боролась ученица Ахтмеской школы искусств София Куликова.

По словам директора АШИ Яны Унт, в Латвии организовали уникальный конкурс, в котором соревновались вместе струнники, духовики, пианисты и аккордеонисты от 8 до 21 года. Сложные испытания не испугали педагога Александру Серебрякову и ее учеников Михаила Eлистратова, Марию Калынюк и Софию Куликову, исполнивших произведения эстонских композиторов Рийне Паюсаар и Мерлин Поркма.

- Уровень участников был высоким, а условия конкурса - жесткими, - комментирует Яна Унт. - Первый этап проходил по видео, наши ребята выступили достойно, Михаил и Мария заняли третьи места, а София - первое, получив вместе со всеми победителями в своих возрастных группах право поехать в Даугавпилс на этап Гран-при. Это первый выезд в другую страну после длинного перерыва, потому что последние годы все конкурсы проводились онлайн.

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