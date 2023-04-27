Ахтмеска София Куликова отличилась на уникальном международном конкурсе

По словам директора АШИ Яны Унт, в Латвии организовали уникальный конкурс, в котором соревновались вместе струнники, духовики, пианисты и аккордеонисты от 8 до 21 года. Сложные испытания не испугали педагога Александру Серебрякову и ее учеников Михаила Eлистратова, Марию Калынюк и Софию Куликову, исполнивших произведения эстонских композиторов Рийне Паюсаар и Мерлин Поркма.

- Уровень участников был высоким, а условия конкурса - жесткими, - комментирует Яна Унт. - Первый этап проходил по видео, наши ребята выступили достойно, Михаил и Мария заняли третьи места, а София - первое, получив вместе со всеми победителями в своих возрастных группах право поехать в Даугавпилс на этап Гран-при. Это первый выезд в другую страну после длинного перерыва, потому что последние годы все конкурсы проводились онлайн.