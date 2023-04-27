Ахтмеска София Куликова отличилась на уникальном международном конкурсе

В минувшую субботу в Даугавпилсе завершился международный конкурс молодых исполнителей современной музыки имени Марка Ротко, за Гран-при боролась ученица Ахтмеской школы искусств София Куликова.
По словам директора АШИ Яны Унт, в Латвии организовали уникальный конкурс, в котором соревновались вместе струнники, духовики, пианисты и аккордеонисты от 8 до 21 года. Сложные испытания не испугали педагога Александру Серебрякову и ее учеников Михаила Eлистратова, Марию Калынюк и Софию Куликову, исполнивших произведения эстонских композиторов Рийне Паюсаар и Мерлин Поркма.
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