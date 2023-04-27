Мини-фирма Йыхвиской основной школы заняла на республиканском предпринимательском конкурсе третье место

"Õpiabi Fööniks", куда входят ученики девятого класса Дарья Никитина, Алин Хиндреус, Миртель Кыуэ Гамзеев и Мариэль Паас, предлагает украинским детям развивающее эстонский язык обучение.

Куратор мини-фирмы, руководитель Йыхвиской основной школы по развитию Яак Саар отметил, что великодушные девочки не пекли маффины и не лепили конфеты на палочке, а помогали украинским детям лучше справляться в школе. "Девочки надеются, что по их примеру многие ребята окажут поддержку хотя бы одному приехавшему на нашу родину украинцу. Таким образом мир станет лучше", - отметил он.

Лучшую в Эстонии мини-фирму определяли среди 12 финалистов в три этапа. Каждой фирме для участия в конкурсе следовало представить письменный отчет и обзор расходов-доходов, выступить перед публикой и жюри, а также поучаствовать в стендовом туре, то есть в ярмарке, проходившей в Таллинне в главной конторе банка "SEB", где им нужно было продать свои изделия и услуги обычным посетителям.

Звания лучшей в этом году удостоилась мини-фирма восьмиклассниц Таллиннской гимназии Куристику "Clever", занимающихся изготовлением и продажей сластей.

Состоявшийся вот уже в девятый раз конкурс мини-фирм, в котором участвуют учащиеся седьмых-девятых классов школ Эстонии, организует целевое учреждение "Junior Achievement Eesti".