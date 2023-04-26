Жители Эстонии все реже пользуются наличными деньгами

Такие данные приводятся в статистике платежей за первый квартал 2023 года, опубликованной Банком Эстонии.

Как передает ERR, в Эстонии выпущено около двух миллионов банковских карт, которые в основном используются жителями страны для совершения покупок, но значительное количество наличных денег также регулярно снимается в банкоматах и торговых точках.

В первом квартале средний житель страны платил по карте 416 евро в месяц в эстонских и зарубежных торговых точках, а также тратил 95 евро в интернет-магазинах.

Наличные в среднем снимались по 184 евро в месяц и вносилось на счет через банкоматы 88 евро в месяц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снятие наличных на одного жителя Эстонии уменьшилось на 13 евро в месяц, а оплата покупок в торговых точках увеличилась на 67 евро.

Из 416 евро в месяц, потраченных на оплаченные картой покупки, 376 евро тратились в Эстонии и 40 евро - за границей.

В первом квартале платежи по эстонским банковским картам были зафиксированы в 195 странах мира, чаще всего - в Финляндии, Испании, Латвии, Италии и Швеции.

Банк Эстонии отметил, что все больше людей используют для оплаты не банковскую карту, а мобильный телефон, к которому она привязана: в первом квартале 16,5% платежей по картам в Эстонии были совершены с помощью цифрового кошелька, то есть мобильного телефона, смарт-часов или смарт-кольца.