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Жители Эстонии все реже пользуются наличными деньгами

Северное побережье
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Банкомат. Снимок иллюстративный.
Банкомат. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Средний эстонец снимает наличные в банкомате 1,3 раза в месяц, 22 раза в месяц расплачивается картой в физической торговой точке и 3,1 раза в месяц - в интернет-магазине.

Такие данные приводятся в статистике платежей за первый квартал 2023 года, опубликованной Банком Эстонии.

Как передает ERR, в Эстонии выпущено около двух миллионов банковских карт, которые в основном используются жителями страны для совершения покупок, но значительное количество наличных денег также регулярно снимается в банкоматах и торговых точках.

В первом квартале средний житель страны платил по карте 416 евро в месяц в эстонских и зарубежных торговых точках, а также тратил 95 евро в интернет-магазинах.

Наличные в среднем снимались по 184 евро в месяц и вносилось на счет через банкоматы 88 евро в месяц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снятие наличных на одного жителя Эстонии уменьшилось на 13 евро в месяц, а оплата покупок в торговых точках увеличилась на 67 евро.

Из 416 евро в месяц, потраченных на оплаченные картой покупки, 376 евро тратились в Эстонии и 40 евро - за границей.

В первом квартале платежи по эстонским банковским картам были зафиксированы в 195 странах мира, чаще всего - в Финляндии, Испании, Латвии, Италии и Швеции.

Банк Эстонии отметил, что все больше людей используют для оплаты не банковскую карту, а мобильный телефон, к которому она привязана: в первом квартале 16,5% платежей по картам в Эстонии были совершены с помощью цифрового кошелька, то есть мобильного телефона, смарт-часов или смарт-кольца.

Доля платежей с помощью цифровых кошельков растет также благодаря выпуску виртуальных карт, которые предлагают некоторые банки. Владелец такой виртуальной карты может вообще не иметь пластиковой карты.

Для 82% банковских карт в Эстонии активирована функция бесконтактной оплаты, и в первом квартале жители Эстонии совершили 66% всех карточных платежей бесконтактно.

Большая часть оплаченных картами покупок совершается в магазинах, торгующих продуктами питания и предметами первой необходимости: 201 из 511 евро, которые тратил в месяц средний житель Эстонии. Значительная часть денег также тратится на рестораны, топливо, электронику, товары для дома, одежду, лекарства и развлечения.

В среднем 57 евро в месяц тратилось на различные промышленные товары, такие как электроника, бытовые товары, спортивный инвентарь, мебель, книги, цветы, ювелирные изделия и часы.

В ресторанах и местах проведения досуга (например, ночные клубы, бары) тратилось 45 евро на человека в месяц. Пятая часть покупок в ресторанах заказывается через приложения с доставкой на дом или на работу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась.

На автозаправочных станциях в среднем тратилось 36 евро в месяц, а на лекарства - 28 евро в месяц. Половина этой суммы уходила на аптеку, но значительная часть также на стоматологию и магазины оптики.

По сравнению с прошлым годом, расходы выросли по всем группам товаров. Исключение составляют магазины строительных материалов и инструментов.

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Экономика
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