Генпрокурор просит оставить Осипенко за решеткой

Как сообщает ERR, в Эстонии в рамках досудебного производства подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления первой степени не может находиться под стражей более шести месяцев. Шестимесячный срок содержания под стражей Николая Осипенко истекает в середине следующей недели.

Однако в случае особой сложности или объемности уголовного дела судья предварительного следствия по ходатайству генерального прокурора может продлить срок содержания под стражей.

- Поскольку данное уголовное дело является достаточно объемным, государственный генпрокурор ходатайствовал о продлении срока содержания Осипенко под стражей, - прокомментировала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Кристийна Кивари.

Бизнесмен Николай Осипенко находится в тюрьме с 3 ноября. Перед Новым годом суд продлил срок его содержания под стражей до 3 марта. В марте срок был продлен еще на два месяца - до 3 мая.

Прокуратура считает, что находясь на свободе, Николай Осипенко может как совершать новые преступления, так и уклоняться от следствия.

По версии правоохранителей, ранее он в том числе оказывал влияние на чиновников и членов горсобрания Кохтла-Ярве, чтобы они принимали благоприятные для него решения.