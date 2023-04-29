ДРУЖИННИК ⟩ Люганузеские стрелки вновь вернулись домой с победой

В командном зачете они набрали 1129 очков, обеспечив себе таким образом первое место. За ними с 1073 очками следовали команда Пярнумааской дружины и с 1062 очками первая команда Йыгеваской дружины. Всего в соревновании участвовали 16 команд.

В индивидуальном зачете в стрельбе из оружия АК-4 очень хороший результат показал Ивар Таллерман, набравший 290 очков и занявший первое место - это стало также вторым результатом в этой категории за все времена во всем "Кайтселийте". Тамбет Лейнбок занял второе место, а Хенри Тамманн и Юссь Лейнбок разделили четвертое-пятое места.