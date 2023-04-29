ДРУЖИННИК ⟩ Люганузеские стрелки вновь вернулись домой с победой

В стрелковом тире в Вялусте (Вильяндимаа) состоялись соревнования по стрельбе имени Яака Кярнера, закончившиеся для команды Алутагузеской дружины с прекрасным результатом. От Люганузеского отделения дружины в них участвовали Ивар Таллерман, Хенри Тамманн, Тамбет Лейнбок и Юссь Лейнбок, все они заняли высокие места в стрельбе из боевого оружия.
В командном зачете они набрали 1129 очков, обеспечив себе таким образом первое место. За ними с 1073 очками следовали команда Пярнумааской дружины и с 1062 очками первая команда Йыгеваской дружины. Всего в соревновании участвовали 16 команд.
В индивидуальном зачете в стрельбе из оружия АК-4 очень хороший результат показал Ивар Таллерман, набравший 290 очков и занявший первое место - это стало также вторым результатом в этой категории за все времена во всем "Кайтселийте". Тамбет Лейнбок занял второе место, а Хенри Тамманн и Юссь Лейнбок разделили четвертое-пятое места.
Яак Кярнер был эстонским стрелком и чемпионом мира в стрельбе из произвольного оружия, в честь которого Сакалаская дружина начиная с 2005 года устраивает соревнования по стрельбе. Участники соревнуются в стрельбе из боевого оружия с открытым прицелом с расстояния 100 м, выполняя 3х10 выстрелов из положения лежа, с колена и стоя.