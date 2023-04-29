Когда сейчас широкая общественность узнает из новостей о том, что в Нарве началась замена именных табличек на улицах Даумана и Тиймана, названных в честь бывших красных революционеров, то, пожалуй, мало кто вспомнит, что борьба за замену этих названий началась более 20 лет назад. Именно так долго два красных революционера смогли противостоять Эстонской Республике, хотя давно умерли.
"Северное побережье" было первым, кто поднял вопрос об улицах, названных в честь красных коммунаров-душегубов, в одном февральском номере в 2002 году, опубликовав статью "Город Нарва по-прежнему уважает коммунистических красных убийц".