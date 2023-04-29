Когда сейчас широкая общественность узнает из новостей о том, что в Нарве началась замена именных табличек на улицах Даумана и Тиймана, названных в честь бывших красных революционеров, то, пожалуй, мало кто вспомнит, что борьба за замену этих названий началась более 20 лет назад. Именно так долго два красных революционера смогли противостоять Эстонской Республике, хотя давно умерли.