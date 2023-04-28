Будущий автомобильный налог может измеряться тысячами евро на машину

Стали известны основные положения будущего автомобильного налога, над которым работают в Департаменте транспорта Эстонии. Судя по всему, автолюбителей будут вынуждать покупать более дружелюбные к природе и недорогие автомобили.
Как сообщает ERR со ссылкой на служебную записку Департамента транспорта Эстонии, налог на первичную регистрацию транспортных средств может быть установлен в размере 1800–2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства составит 100–120 евро в год.
Цель такого налога - направить выбор покупателей в сторону более экономичных моделей. Новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км налогом облагаться не будут.
За образец взяли финскую модель
При разработке транспортного налога в департаменте считают целесообразным взять за основу систему, аналогичную дорожному страхованию, где пользователи могут покупать билеты по факту использования транспортного средства за день, неделю, месяц или год. Таким образом, человек может купить билет на любой период времени, а годовой билет будет дешевле дневного. Аналогичная система уже используется в Финляндии.
"Кроме того, было бы целесообразно сделать оплату налога обязательным условием для заключения договора дорожного страхования. То есть, если человек хочет заключить договор дорожного страхования на месяц, то Фонд дорожного страхования сначала спросит, уплачен ли налог за тот период", - говорится в служебной записке.
Дорогие автомобили станут дороже
Налог на автомобили класса люкс планируется установить отдельно от компонента CO2, чтобы он применялся как машинам с двигателями внутреннего сгорания, так и к электромобилям.
В качестве автомобиля класса люкс в документе рекомендуется определять новое, впервые зарегистрированное транспортное средство, цена без налога которого начинается от 60 000 евро. Верхний предел налога должен быть таким же, как налог на выбросы CO2.
Это означает, что если автомобиль стоит более 60 000 евро, к регистрации будет добавлен налог в размере до 10 процентов, но не более, чем цена нового регистрируемого автомобиля минус 60 000 евро, умноженная на 20 процентов. Таким образом, начиная с 90 000 евро за машину максимальная ставка дополнительного налога составит 6 000 евро.
Поскольку внедрение системы может привести к риску того, что автовладельцы начнут регистрировать транспортные средства в других странах, систему рекомендуется привязать к оплате дорожного страхования, то есть страховку нельзя оформить, если налог не уплачен.
Цель налога - экономия
По мнению Департамента транспорта, на выбор покупателями автомобилей следует повлиять таким образом, чтобы парк легковых автомобилей и микроавтобусов Эстонии к 2030 году стал на 15-25 процентов более экономичным по сравнению с текущим положением.
В первые годы изменения позволят собрать 120-140 млн евро налоговых денег, но дальнейшие прогнозы в записке не приводятся. Если средний выброс CO2 автопарком Эстонии уменьшается, налоговые поступления уменьшаются также.
Согласно служебной записке, цель налоговой системы состоит в том, чтобы побудить покупателей автомобилей выбирать более экономичные модели с низким уровнем выбросов CO2. В то же время целью налога на автомобили не должно быть принуждение нынешних автовладельцев к отказу от своих автомобилей.
"Если мы сосредоточимся на налогообложении в первую очередь зарегистрированных транспортных средств и автомобилей с выбросами значительно выше среднего, мы уменьшим негативное влияние на ту часть общества, у которой нет альтернативы автомобилю", - считают в Департаменте транспорта.