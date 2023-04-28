Будущий автомобильный налог может измеряться тысячами евро на машину

Это означает, что если автомобиль стоит более 60 000 евро, к регистрации будет добавлен налог в размере до 10 процентов, но не более, чем цена нового регистрируемого автомобиля минус 60 000 евро, умноженная на 20 процентов. Таким образом, начиная с 90 000 евро за машину максимальная ставка дополнительного налога составит 6 000 евро.

Поскольку внедрение системы может привести к риску того, что автовладельцы начнут регистрировать транспортные средства в других странах, систему рекомендуется привязать к оплате дорожного страхования, то есть страховку нельзя оформить, если налог не уплачен.

Цель налога - экономия

По мнению Департамента транспорта, на выбор покупателями автомобилей следует повлиять таким образом, чтобы парк легковых автомобилей и микроавтобусов Эстонии к 2030 году стал на 15-25 процентов более экономичным по сравнению с текущим положением.

В первые годы изменения позволят собрать 120-140 млн евро налоговых денег, но дальнейшие прогнозы в записке не приводятся. Если средний выброс CO2 автопарком Эстонии уменьшается, налоговые поступления уменьшаются также.

Согласно служебной записке, цель налоговой системы состоит в том, чтобы побудить покупателей автомобилей выбирать более экономичные модели с низким уровнем выбросов CO2. В то же время целью налога на автомобили не должно быть принуждение нынешних автовладельцев к отказу от своих автомобилей.