Железнодорожные перевозки планируется оживить повышением платы за пользование шоссе

Поскольку поезда более экологичны, чем грузовики, Эстония хочет перевести грузоперевозки на железную дорогу, что, вероятно, будет означать повышение платы за инфраструктуру для предприятий в сфере автомобильных перевозок. Сейчас основная часть грузов перевозится по шоссе.
Европейский союз поставил цель к 2030 году перевозить по железной дороге 30% грузов, поскольку железнодорожный транспорт производит меньше выбросов. Это означает, что и Эстония будет стремиться направить грузоперевозки на железную дорогу, - передает ERR слова Министра по вопросам климата Кристена Михала.
- В прошлом году доля железнодорожных грузоперевозок составила 22%, и, по имеющимся данным, в этом году она будет примерно такой же, - сообщил он.
В 2020 году этот показатель составил 26%. Это означает, что в условиях сокращения российских грузоперевозок о приближении к цели речь не идет. Более точно изменения отражены в данных Департамента статистики: в 2022 году 39% товаров, перевезенных сухопутным транспортом, пришлись на железнодорожные перевозки и 61% - на шоссейные. В 2021 году эти же показатели составили 45% и 55% соответственно.
Ожидается, что в этом году эстонские железные дороги перевезут от пяти до шести миллионов тонн грузов, в то время как несколько лет назад государственное предприятие Operail перевозило столько же за один квартал, отметила член правления Operail Мерле Курвитс. Поскольку объемы перевозок резко сократились, услуги, предоставляемые железнодорожными перевозчиками, перестали быть рентабельными, и в плане цены они не могут конкурировать с автомобильными перевозками.
- Необходимо приложить усилия, чтобы железнодорожные грузоперевозки сохранились при таких объемах. Это требует так называемой реформы железнодорожного транспорта, в ходе которой необходимые для этого предпосылки будут пересмотрены, причем относительно быстро, - констатировала Курвитс.
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Это в основном означает два аспекта. Первый – реорганизация всей логистики железных дорог таким образом, чтобы грузы двигались с севера на юг, а не с востока на запад. Хорошим примером этого является Янтарный поезд - совместное железнодорожное сообщение стран Балтии. Благодаря этому сообщению можно было бы перевозить товары, которые в противном случае перевозились бы на грузовиках. В последний раз Курвитс встречалась с южными соседями на прошлой неделе, чтобы обсудить запуск совместного поезда.
- Все три страны признали, что низкие цены на автомобильные перевозки и малый объем грузоперевозок не способствуют началу линейных перевозок так, как мы планировали в прошлом году. Самым большим препятствием на данный момент является то, что цена не является конкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом, - пояснила Курвитс.
Поэтому, по мнению логистов, железным дорогам для успеха необходимы изменения в инфраструктурных сборах. Это означает, что плата за пользование дорогами для автомобильных перевозчиков, скорее всего, вырастет, - пояснил Михал.
- У нас есть налог на тяжелые транспортные средства, который зависит от множества различных нюансов, а также есть плата за пользование дорогами. Прошлое правительство уже обсуждало плату за пользование дорогами, и эти обсуждения, вероятно, продолжатся в новом правительстве. Плата за пользование дорогами могла бы включать климатический компонент, - рассказал министр.
По его словам, важно также развитие железнодорожного сообщения, например, Rail Baltic.
Курвитс в свою очередь добавила, что идея Янтарного поезда не была оставлена, а будущее грузовых перевозок, особенно с учетом целей по сокращению выбросов, - за железными дорогами.
Кроме того, Михал считает, что предприятие Operail должно быть приватизировано.
- Я не знаю, удастся ли продать его в этом году, но я думаю, идея должна заключаться в том, чтобы государство в первую очередь было владельцем стратегической инфраструктуры. Те вещи, которые не являются основной функцией государства, могли бы управляться частным рынком, - считает Михал.