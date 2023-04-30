Железнодорожные перевозки планируется оживить повышением платы за пользование шоссе

Operail почти полностью лишилась источников прибыли, судьбу компании решит новое правительство

Это в основном означает два аспекта. Первый – реорганизация всей логистики железных дорог таким образом, чтобы грузы двигались с севера на юг, а не с востока на запад. Хорошим примером этого является Янтарный поезд - совместное железнодорожное сообщение стран Балтии. Благодаря этому сообщению можно было бы перевозить товары, которые в противном случае перевозились бы на грузовиках. В последний раз Курвитс встречалась с южными соседями на прошлой неделе, чтобы обсудить запуск совместного поезда.

- Все три страны признали, что низкие цены на автомобильные перевозки и малый объем грузоперевозок не способствуют началу линейных перевозок так, как мы планировали в прошлом году. Самым большим препятствием на данный момент является то, что цена не является конкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом, - пояснила Курвитс.

Поэтому, по мнению логистов, железным дорогам для успеха необходимы изменения в инфраструктурных сборах. Это означает, что плата за пользование дорогами для автомобильных перевозчиков, скорее всего, вырастет, - пояснил Михал.

- У нас есть налог на тяжелые транспортные средства, который зависит от множества различных нюансов, а также есть плата за пользование дорогами. Прошлое правительство уже обсуждало плату за пользование дорогами, и эти обсуждения, вероятно, продолжатся в новом правительстве. Плата за пользование дорогами могла бы включать климатический компонент, - рассказал министр.

По его словам, важно также развитие железнодорожного сообщения, например, Rail Baltic.

Курвитс в свою очередь добавила, что идея Янтарного поезда не была оставлена, а будущее грузовых перевозок, особенно с учетом целей по сокращению выбросов, - за железными дорогами.

Кроме того, Михал считает, что предприятие Operail должно быть приватизировано.