Сотрудники Центральной криминальной полиции в сотрудничестве с правоохранительными органами Финляндии задержали в Эстонии и Финляндии восемь лиц, которых подозревают в принадлежности к преступному сообществу. Согласно подозрению, преступным сообществом управлял известный в преступном мире как Джокер 51-летний Валерий.
Арестованы предполагаемые члены преступной группировки под руководством Джокера
В принадлежности к данному преступному сообществу подозревается девять человек. По первоначальным данным, есть основания связывать их с имущественными и экономическими преступлениями, например, с мошенничеством, о чем ссобщили Департамент полиции и погранохраны вместе Госпрокуратурой Эстонии.
Поскольку подозреваемые могут, находясь на свободе, продолжить совершать преступления или начать уклоняться от уголовного производства, то прокуратура ходатайствовала у суда о взятии их всех под стражу. Харьюский уездный суд разрешил взять семерых подозреваемых под стражу сроком до двух месяцев, еще два подозреваемых находятся под стражей в Финляндии.
Все подозреваемые ранее наказывались в уголовном порядке, например, за насильственные и имущественные преступления, а также за наркопреступления.
Уголовное производство возбуждено по статьям Пенитенциарного кодекса, которые касаются организации преступного сообщества и принадлежности к преступному сообществу. Расследование проводит бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции под руководством государственной прокуратуры.
Государственный прокурор Райго Аас сказал, что в рамках этого уголовного дела велось тесное сотрудничество с правоохранительными органами Финляндии. "В Финляндии этих же членов преступного сообщества подозревают в совершении различных преступлений. Например, некоторым из них в Финляндии предъявлено обвинение в торговле людьми и в мошенничестве в сфере посредничества рабочей силы, одному из них также в связи с махинациями с налогами и контрабандой", - рассказал Аас.
По словам руководителя бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса, в Эстонии деятельность преступных сообществ затруднена, и в результате этого преступники расширили свою деятельность за границу. "Согласно подозрению, члены преступного сообщества совершали имущественные и экономические преступления с целью заработать для сообщества деньги и обеспечить его существование. Свою деятельность группировка расширила в Финляндии, где, возможно, надеялась увеличить прибыли и скрыть свою деятельность от эстонской полиции".
"Данную группировку характеризует то, что они являются одной из немногих эстоноязычных группировок в преступных кругах Эстонии", - также отметил Лейс.
"Совершенное несколькими людьми преступление не означает автоматически, что это преступное сообщество. У преступного сообщества есть структура, иерархия и его деятельность не прекращается при выходе или смене членов. В каком-то смысле это альтернативная отдельная социальная группа, которая создана для совершения преступлений. Поскольку для преступного сообщества характерно прилагать максимум усилий для получения преступного дохода, то организованная "беловоротничковая" преступность неизбежно представляет из себя повышенную опасность как для людей, так и для экономической среды. О каких именно преступлениях и уровне опасности есть основания говорить применительно к этой преступной группировке, выяснится после сбора и анализа доказательств", - сообщил государственный прокурор Райго Аас.
По словам Аго Лейса, организованная преступность зарабатывает деньги всеми возможными способами, будь то наркопреступления или всё более распространенные в последнее время "беловоротничковые" преступления, то есть мошенничество и налоговые преступления. "Современная организованная преступность не так заметна для общественности, но нельзя недооценивать ее опасность. Мы видим, что преступность становится более международной и выходит за пределы Эстонии, это означает, что ущерб причиняется и в других местах", - рассказал Лейс.