Арестованы предполагаемые члены преступной группировки под руководством Джокера

В принадлежности к данному преступному сообществу подозревается девять человек. По первоначальным данным, есть основания связывать их с имущественными и экономическими преступлениями, например, с мошенничеством, о чем ссобщили Департамент полиции и погранохраны вместе Госпрокуратурой Эстонии.

Поскольку подозреваемые могут, находясь на свободе, продолжить совершать преступления или начать уклоняться от уголовного производства, то прокуратура ходатайствовала у суда о взятии их всех под стражу. Харьюский уездный суд разрешил взять семерых подозреваемых под стражу сроком до двух месяцев, еще два подозреваемых находятся под стражей в Финляндии.

Все подозреваемые ранее наказывались в уголовном порядке, например, за насильственные и имущественные преступления, а также за наркопреступления.

Уголовное производство возбуждено по статьям Пенитенциарного кодекса, которые касаются организации преступного сообщества и принадлежности к преступному сообществу. Расследование проводит бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции под руководством государственной прокуратуры.

Государственный прокурор Райго Аас сказал, что в рамках этого уголовного дела велось тесное сотрудничество с правоохранительными органами Финляндии. "В Финляндии этих же членов преступного сообщества подозревают в совершении различных преступлений. Например, некоторым из них в Финляндии предъявлено обвинение в торговле людьми и в мошенничестве в сфере посредничества рабочей силы, одному из них также в связи с махинациями с налогами и контрабандой", - рассказал Аас.