ERR: Росту цен на продукты питания не видно конца

В апреле продукты питания в магазинах за год значительно подорожали, особенно репчатый лук, который стоит теперь на 168% дороже, чем в прошлом году. Как обычно, пишет новостной портал Rus.ERR, выросли в цене сахар, мясо и молочные продукты, однако стоимость последних в апреле начала немного снижаться.
По сравнению с апрелем 2022 года, многие цены в прошлом месяце текущего года выросли на несколько десятков процентов, есть и множество продовольственных товаров, которые подорожали на 30-40% и более. Rus.ERR пишет об этом со ссылкой на Эстонский институт конъюнктуры.
Как и в предыдущие месяцы, в апреле сахар был одним из самых дорогих продуктов, цена за килограмм которого стала на 109% выше, чем год назад, когда он стоил всего 69 центов. Цена за месяц также выросла: с 1,36 евро за килограмм в марте до 1,44 евро в апреле.
Цены на хлебобулочные изделия тоже продолжали расти. За год цена на пшеничную муку выросла на 52%, и почти на столько же подорожала булка, а цена за килограмм хлеба повысилась за год на 33%.
В то же время цены на муку и хлебобулочные изделия за месяц снизились: в апреле килограмм пшеничной муки стоил на три цента дешевле, чем в марте, цена за килограмм булки снизилась на десять центов, а за килограмм хлеба - на шесть центов.
По сравнению с мартом некоторые мясные продукты в апреле подешевели, но лишь на несколько процентов. Больше всего упала цена на копченый карбонад, килограмм которого в апреле стоил на 42 цента дешевле, чем в марте. В то же время филе говядины подорожало за месяц на 57 центов, а килограмм сосисок - на 19 центов.
Цена на рыбу колеблется от месяца к месяцу сильнее, чем на другие продукты, наблюдаются подъемы и спады.
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