ERR: Росту цен на продукты питания не видно конца

По сравнению с апрелем 2022 года, многие цены в прошлом месяце текущего года выросли на несколько десятков процентов, есть и множество продовольственных товаров, которые подорожали на 30-40% и более. Rus.ERR пишет об этом со ссылкой на Эстонский институт конъюнктуры.

Как и в предыдущие месяцы, в апреле сахар был одним из самых дорогих продуктов, цена за килограмм которого стала на 109% выше, чем год назад, когда он стоил всего 69 центов. Цена за месяц также выросла: с 1,36 евро за килограмм в марте до 1,44 евро в апреле.

Цены на хлебобулочные изделия тоже продолжали расти. За год цена на пшеничную муку выросла на 52%, и почти на столько же подорожала булка, а цена за килограмм хлеба повысилась за год на 33%.

В то же время цены на муку и хлебобулочные изделия за месяц снизились: в апреле килограмм пшеничной муки стоил на три цента дешевле, чем в марте, цена за килограмм булки снизилась на десять центов, а за килограмм хлеба - на шесть центов.

По сравнению с мартом некоторые мясные продукты в апреле подешевели, но лишь на несколько процентов. Больше всего упала цена на копченый карбонад, килограмм которого в апреле стоил на 42 цента дешевле, чем в марте. В то же время филе говядины подорожало за месяц на 57 центов, а килограмм сосисок - на 19 центов.