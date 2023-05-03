Очередные голы набравшего хорошую форму Тристана Коскора принесли победу лучшей футбольной команде Ида-Вирумаа

Первый гол Коскора в начале второго тайма был забит подобно нескольким предыдущим в этом сезоне. Даниил Тарасенков отправил мяч с крайней линии к воротам, и Коскор, оказавшись в нужное время в нужном месте, умело отправил мяч в ворота соперника.

В случае второго гола повезло в том, что после удара Коскора мяч отлетел от защитника "Laagri" и рикошетом влетел за спиной вратаря в ворота харьюмаасцев.

Пропустивший в начале сезона несколько игр из-за травмы спины и гриппа Коскор затем забивал голы в трех играх подряд, забил в сумме пять голов и поднялся в рейтинге бомбардиров лиги мастеров на второе место после играющего в таллиннской "Levadia" нападающего из Ганы Эрнеста Агира.

Начавший сезон с трех поражений "Trans" набрал на сегодня 10 очков и занимает в лиге мастеров 8-е место. Конкуренция в середине турнирной таблицы лиги напряженная, ведь занимающий третье место таллиннский "Kalev" отделяют от нарвитян всего шесть очков.

В первой лиге ида-вирумааскому ФК "Alliance" никак не удается в этом году наладить игру защиты. Очередное крупное поражение со счетом 1:6 команда потерпела от таллиннской "Flora U21". При счете 0:1 Михаилу Орлову удалось, правда, забить красивый ответный гол, однако в конце первого тайма мяч еще три раза побывал в воротах ида-вируской команды.

На 60-й минуте второго тайма "Alliance" остался на поле вдесятером, когда вышедший один на один с вратарем игрок противника был остановлен силовым приемом защитника ида-вируской команды гражданином Камеруна Жаном Амаду, за что арбитр и показал ему красную карточку.

"Alliance" проиграл четыре последние встречи и, набрав шесть очков, занимает в лиге предпоследнее, девятое, место. Соотношение голов у команды - 15:33.

В северо-восточной зоне второй лиги хорошо начала сезон объединенная команда йыхвиского "Phoenix" и "Noova", выигравшая все четыре встречи. В последний раз команда со счетом 3:0 переиграла ласнамяэский "Ajax". Все три гола забил имеющий молдавские корни и гражданство США Андрей Врабие, играющий в йыхвиской команде с прошлой осени.