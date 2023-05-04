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Ида-вируская молодежь выступит на сцене в концертном представлении "Kiip!?" вместе с маэстро Олавом Эхала

Северное побережье
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Маэстро Олав Эхала, который также является автором нескольких песен, исполняемых в спектакле, на сцене сам будет играть на фортепиано.
Маэстро Олав Эхала, который также является автором нескольких песен, исполняемых в спектакле, на сцене сам будет играть на фортепиано. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В следующий вторник, 9 мая, в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится премьера фантастического концертного представления "Kiip!?" ("Чип!?"), где молодые музыканты, певцы, актеры и танцоры из Ида-Вирумаа выйдут на сцену вместе с маэстро, композитором Олавом Эхала, автором нескольких песен, которые прозвучат в этот вечер.

Помимо песен Эхала, в спектакль также включены песни Урмаса Алендера, Маргуса Каппеля и Пеэтера Волконски, большая часть которых взята из культовой рок-оперы "Johnny", которая шла в молодежном театре в начале 1980-х годов. Самая известная песня спектакля - "Laul surnud linnust", написанная Эхала на слова Аугуста Санга.

Помимо Олава Эхала, играющего в спектакле на фортепиано, из великих деятелей эстонской культуры самым непосредственным образом с представлением связан поставивший сотни опер в Национальной опере "Estonia" и во многих оперных театрах мира, ныне преподающий постановочные искусства в Кохтла-Ярвеской гимназии Неэме Кунингас, который связывает "Kiip!?" в единое целое.

Содержание представления основано на драматическом спектакле "Metsalise märk", занявшем первое место на фестивале школьных театров Ида-Вирумаа, соавторами которого стали абитуриенты, изучающими постановочные искусства в гимназии Кохтла-Ярве. В качестве солиста также примет участие молодой эстонский певец, актер и звукорежиссер Кауро Тафичук, известный по бенду "Loora & Kauro Duo". На сцену выйдут бенд Кохтла-Ярвеской гимназии, вокальный ансамбль, созданный специально для этого концертного представления из молодых ида-вируских исполнителей, а также танцевальный коллектив. Видеохудожник спектакля - Кати Ягель-Паал.

Если либретто рок-оперы "Johnny" написали Мати Унт и Калью Комиссаров по мотивам повести-притчи Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", новое либретто для предстоящего спектакля написал Неэме Кунингас. "Тогда было советское время, и контекст был совсем другой. Основная тема заключалась в том, что одна чайка не хочет быть в стае, а хочет летать самостоятельно. Эту тему мы тоже затрагиваем. Однако мы все происходящее переносим в будущее, на 50 лет вперед, где молодым людям предстоит сделать выбор, чипироваться или нет. Чип дает различные преимущества, но лишает свободы и делает подконтрольным", - рассказал Кунингас о содержании представления. 

Концертное представление "Kiip!?" сыграют три раза

  • 9 мая в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры (премьера)
  • 26 мая в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
  • 18 июня в 16.00 в Нарвском концертном доме "Женева"

Вход бесплатный.

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