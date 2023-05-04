Месяц май запустит банные толоки

Северное побережьеНовостиДля подписчиковМесяц май запустит банные толокиКюлли Крийс, журналист4 мая 2023, 00:00Facebook TwitterComments В некоторых местах толоки провели уже в конце апреля, люганузесцы убирали деревенскую площадь. Фото: ErakoguНаряду с обычной весенней уборкой в ходе нынешнего дня толок обратят внимание на подвалы и бани.Если на толоки по уборке приглашают больше народу, то банные толоки устраивают чаще всего в кругу семьи и родных-друзей, ведь при таких работах очень много людей и не требуется.Из "музея" сделают банюFacebook TwitterComments Ключевые словаида-вирумаавесенние толокиPекомендуем