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Месяц май запустит банные толоки

Кюлли Крийс
, журналист
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В некоторых местах толоки провели уже в конце апреля, люганузесцы убирали деревенскую площадь.
В некоторых местах толоки провели уже в конце апреля, люганузесцы убирали деревенскую площадь. Фото: Erakogu

Наряду с обычной весенней уборкой в ходе нынешнего дня толок обратят внимание на подвалы и бани.

Если на толоки по уборке приглашают больше народу, то банные толоки устраивают чаще всего в кругу семьи и родных-друзей, ведь при таких работах очень много людей и не требуется.

Из "музея" сделают баню

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