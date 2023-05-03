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В Кохтла-Ярве мэрия поздравила новорожденных

Северное побережье
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В Кохтла-Ярве прошел традиционный прием в честь новорожденных и их родителей.
В Кохтла-Ярве прошел традиционный прием в честь новорожденных и их родителей. Фото: Igor Parv

В городском управлении Кохтла-Ярве состоялся традиционный прием в честь новорожденных и их родителей, на который пригласили 92 семьи, в которых в период с сентября до конца января появились новые малыши.

Теплые слова в адрес новых горожан и их родителей сказали председатель городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец и мэр Вирве Линдер. Каждый новорожденный получил в подарок именную серебряную ложечку с гербом родного города.

Детей, родившихся после января, поздравят в торжественной обстановке летом или осенью.

В Кохтла-Ярве прошел традиционный прием в честь новорожденных и их родителей.
В Кохтла-Ярве прошел традиционный прием в честь новорожденных и их родителей. Фото: Igor Parv
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Кохтла-Ярве
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