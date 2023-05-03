В Кохтла-Ярве мэрия поздравила новорожденных

В Кохтла-Ярве прошел традиционный прием в честь новорожденных и их родителей.

В городском управлении Кохтла-Ярве состоялся традиционный прием в честь новорожденных и их родителей, на который пригласили 92 семьи, в которых в период с сентября до конца января появились новые малыши.