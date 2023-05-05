Сделаем: почему надо выбросить из подвала весь хлам?

«Спасателям сложно тушить пожары в подвалах, потому что там много горючих материалов и высокие температуры. Из-за этого сложно добраться до очага пожара», - добавил Раяло.

Подвал - отличное убежище

«Подвал жилого дома - это еще и первое место, где находящийся в доме человек может укрыться в случае опасности, - подчеркнул Раяло. - Для того чтобы подвал стал первичным местом укрытия, он должен быть в порядке в техническом смысле: без мусора и с достаточным числом несущих перегородок, снижающих опасность обрушения».

По словам Эркки Пеэтсалу, отвечающего за коммуникацию толоки «Сделаем», которая состоится 6 мая, в прежние годы подвалам внимание не уделялось. В этом году совместно со Спасательным департаментом инициаторы акции направили фокус на подвалы, и не только в целях повышения пожарной безопасности, но и для того, чтобы подвалы можно было использовать как убежища.

Раяло добавил, что в идеале из подвала должно быть несколько выходов, а условия, подходящие для временного укрытия, были рассчитаны и на большое число людей. «В подвале можно построить и место хранения первичных запасов для жильцов дома», - добавил он.

Уборка подвала по пунктам

Раяло подчеркнул, что в подвалах точно не стоит хранить непригодные к использованию вещи, такие как старая сломанная мебель, стершиеся покрышки и т. д. То есть вещей там должно быть настолько мало, насколько это возможно, и настолько много, насколько это необходимо.

Спасательный департамент рекомендует:

Уберите из подвала все, что может заграждать доступ к эвакуационным путям.

Установите на противопожарную дверь в подвале закрывающее устройство, гарантирующее, что дверь автоматически будет закрываться после каждого входящего и выходящего. Затвор обеспечивает, что в случае пожара дверь сделает то, что должна: не допустит проникновения огня и дыма в подъезд.

Уберите из подвала все горючие материалы и ненужные вещи.

Наведите в подвале порядок, чтобы там было чисто и просторно.