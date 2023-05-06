Адвокат просит Госсуд изменить меру пресечения Айво Петерсону

Таллиннский окружной суд постановлением от 10 апреля отклонил жалобу защитника Мати Сенкеля, таким образом, решение Харьюского уездного суда от 11 марта осталось без изменений.

Однако адвокат воспользовался возможностью обжаловать постановление окружного суда в Государственном суде.

"Постановление окружного суда в законную силу не вступило, поскольку была подана жалоба в Госсуд", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь суда второй инстанции Аннели Вилу.

По положению на 6 мая Госсуд не занял позицию по поступившей жалобе.

Айво Петерсон, один из лидеров движения Koos, был задержан 11 марта вместе с Дмитрием Роотси и Андреем Андроновым по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Сейчас он находится под стражей в Таллиннской тюрьме. Статья 235-я Пенитенциарного кодекса предполагает до шести лет тюрьмы за создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления.