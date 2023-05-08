Теэт Куусмик продает Ида-Вирумаа создателям рабочих мест

Благодаря стараниям руководителя Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэта Куусмика в промышленных зонах региона, несмотря на несколько кризисов подряд, появилось около тысячи новых рабочих мест, и Куусмик верит, что прежде всего благодаря поддержке фонда справедливого перехода в ближайшие три года таковых добавится еще тысяча.
- Каковы лучшие новости последнего времени, образно говоря, с полей, предназначенных для наращивания предприятий в Ида-Вирумаа?
- Хорошая новость в том, что как раз закончилось строительство инфраструктуры Кивиылиского бизнес-парка. Теперь это у нас четвертая промышленная зона вдобавок к прежним в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве, которые готовы принять предприятия.
- Появятся ли также вскоре предприятия в Кивиылиском парке?
- Да. Мы как раз ведем переговоры с одним предприятием, желающим начать в Кивиыли производство пластика.
Довольно активно интересуются также другими промпарками. Например, в Кохтла-Ярве хотят начать работу два металлообрабатывающих предприятия, кроме того, одно предприятие проявляет интерес к строительству завода щитов из клееной древесины.
В Йыхви два предприятия хотят начать выпуск солнечных панелей. Это очень явная тема зеленого поворота. В круг серьезно интересующихся входит также одно датское предприятие по переработке сельхозпродукции, готовящее документы к подаче ходатайства в фонд справедливого перехода.
В нарвский промышленный парк "Кулгу" придет один крупный проект, о котором мне пока нельзя что-либо говорить. Ведем консультации также с предприятием, которое хочет начать производство мебельных плит.
Портфель предприятий с планами инвестиций сейчас очень хороший и проекты качественные. Речь идет большей частью о таких предприятиях, которые уже что-то делают в Эстонии и хотят расширяться, или же о зарубежных предприятиях, уже имеющих партнеров в Эстонии.
География тоже очень широкая: наряду с предприятиями Эстонии представлены предприятия из США, Франции, Великобритании, Финляндии, Дании и некоторых других стран.
- Ида-Вируское инвестиционное агентство много лет занималось маркетингом Ида-Вируского уезда - как ворот между Востоком и Западом. Теперь из-за развязанной Россией войны в Украине стало очевидным, что эти ворота крепко заперты, а Ида-Вирумаа превратился в окраину Запада по соседству со злой страной. Каким образом вы переориентировались и с помощью каких аргументов убеждаете предприятия инвестировать сюда?
- В последние годы мы постоянно действовали при разных кризисах и вынуждены были к ним приспосабливаться. В 2014 году многие планы изменила аннексия Крыма, затем начался банковский кризис в связи с темами отмывания денег, потом пришли коронавирус и энергетический кризис, и вот теперь - развязанная Россией война в Украине.
У предпринимателей, которые были всерьез заинтересованы в создании предприятий в наших промышленных зонах, многие проекты остались нереализованными.
При разработке проектов развития всегда важно находить уникальные аргументы. Одним из наших целевых рынков раньше действительно была Россия. Тамошние предприятия были заинтересованы в полном или частичном переносе производства в Евросоюз, ведь таким образом проще было выходить на западные рынки. Сейчас все, что касается российских предприятий в этой части, свелось к нолю.
Части западных предприятий, хотевших продавать свою продукцию на российском рынке, опять же было выгодно создавать здесь, вблизи границы свои производства или логистические центры. Это направление тоже почти сошло на ноль. Из-за такого аргумента никто сейчас инвестиции в здешний регион не сделает.
Поскольку проекты развития долгосрочные, то всегда может оставаться надежда, что в какой-то момент власть в России сменится, войну закончат и отношения станут более дружескими. Но это очень долгий период, и никто не знает, когда это произойдет.
- Проще, наверное, сорвать большой куш в казино?
- Это действительно тема казино, на это надеяться нельзя.
Поэтому с марта прошлого года мы ориентируемся на другие рынки: на Северные страны, Западную Европу. Очень активно занимаемся маркетингом и в Эстонии, чтобы привлечь инвестировать сюда те предприятия, у которых имеются зарубежные инвесторы или партнеры. Однако аргументом является уже не Россия, а здешние возможности и ресурсы, которых в других местах нет.
- И каковы же они?
- Следующие пару лет ими наверняка будут пособия из фонда справедливого перехода. Позитивно, что о пособиях для крупных предприятий можно было ходатайствовать уже с конца прошлого года. Благодаря этому в начале нынешнего года на столе появилось довольно много новых проектов.
Очень важно и то, что первое решение об инвестиции в размере 19 миллионов евро в строительство нарвского завода магнитов уже принято.
Вторым преимуществом являются здешние крупные и сильные якорные предприятия, связанные большей частью со сланцевой промышленностью. У них сейчас все хорошо и им нужны предприятия, которые предоставляли бы им услуги. Мы видим, что интерес к этому есть.
Аргументом является, конечно, рабочая сила, которая более доступна, если сравнивать с другими регионами. У кассы по безработице имеются очень хорошие меры по переобучению этих людей.
В непосредственной близости от электростанций можно получить электроэнергию по прямой линии без сетевой платы. Есть техническая вода, теплоэнергия, хорошее железнодорожное сообщение, Силламяэский порт. Предприятиям, у которых значительная часть расходов приходится на энергию и воду, выгодно действовать в Ида-Вирумаа.
- Как вы рекламируете Ида-Вирумаа перед возможными инвесторами?
- Маркетинг места и ознакомление с возможностями Ида-Вирумаа становятся все более важными. В прошлом году наш маркетинговый бюджет вырос до 130000 евро. Мы проводим семинары и вебинары, публикуем контент-маркетинговые тексты как на порталах и в изданиях Эстонии, так и Северных стран, а также в социальных сетях. Кроме того, очень важны прямые контакты. В результате всего этого нас находят все чаще.
Однако мы не только привлекаем предприятия в Ида-Вирумаа, но и с помощью пособий Евросоюза готовим проекты развития также в других областях. По-прежнему занимаемся подготовкой создания агропарка в Аувере, то есть закрытых грунтов.
Мы проектируем также Нарвский промышленный инкубатор вместе с центром роботики. Его идея в том, чтобы предложить возможность опробовать деятельность в Ида-Вирумаа тем предприятиям, которые еще не рискуют купить здесь недвижимость и построить завод. Они смогут, поработав несколько лет в инкубаторе, оценить, как у них идут дела, и после этого решить, расширять производство или закрыться.
Мы занимаемся также развитием Нарвского аэропорта. Там детальная планировка и оценка влияния на окружающую среду - в процессе подготовки.
- Для чего нужен аэропорт?
- Мы занялись им, так как некоторые зарубежные предприятия, инвестировавшие в Нарву, говорили, что им нужна бы более быстрая логистика.
В Северных странах сейчас довольно сильно меняют концепцию авиации. Например, в Финляндии планируется построить около 50 малых аэропортов, через которые можно бы в соответствии с потребностями быстрее прежнего доставлять грузы, а также предпринимателей и специалистов малыми самолетами до крупнейшего аэропорта страны - Вантаа, откуда развозить затем большими самолетами по всему миру.
Это примерно такое же направление, как говорят, что общественный транспорт тоже мог бы больше ориентироваться на потребность. А не так, чтобы линейные автобусы курсировали с одиночными пассажирами в определенные часы.
Финны и шведы надеются также, что через пять-десять лет большая часть малых самолетов будут работать на электромоторах.
- Что надо бы сделать в Нарвском аэропорту, чтобы он смог принимать малые самолеты?
- Когда планировки будут сделаны и земельные вопросы решены, то построим необходимую инфраструктуру и создадим авиауслугу. Финны уже сказали, что заинтересованы в участии вплоть до оперирования полетами. Они видят в этом конкурентное преимущество следующего десятилетия и действующую бизнес-идею.
- Сколько предприятий действует сейчас в Ида-Вирумааских промзонах и сколько людей там работает? Сколько рабочих мест добавится там в ближайшие годы?
- Сейчас действует 21 предприятие. Рабочих мест около тысячи. Действующие в наших промышленных парках предприятия в прошлом году заплатили государству в виде налогов около 12 миллионов евро. Они оказывают большое социально-экономическое влияние.
Зная, как много предприятий готовят ходатайства об инвестиционных пособиях из фонда справедливого перехода, полагаю, что в течение трех лет может добавиться еще около тысячи рабочих мест. Подготовка ходатайства требует времени. Но я верю, что во втором квартале этого года появится немало сообщений о выделении очередных инвестиционных пособий.
- Ощущается ли также, что туда, где что-то уже есть и работает, в какой-то момент начинает активно приходить что-то еще?
- Это верно. Предприниматель, видящий, что в промышленном или бизнес-парке уже действуют пять-шесть предприятий, инвестирует смелее. Мы видим также, что рядом с крупными стремятся расположиться предприятия поменьше, предоставляющие услуги или берущие субподряды. Вот и возникает эффект снежного кома.
Йыхви станет оплотом эстонского кинопроизводства
Через несколько лет Йыхви станет для кинопроизводителей магнитом, который разнообразит местное предпринимательство и предложит молодежи современные рабочие места.
Создаваемый в Йыхвиском бизнес-парке цифровой мультимедиацентр с киностудиями Теэт Куусмик считает одним из самых интересных среди множества своих разнообразных проектов. "Этот проект создаст рабочие места новой экономики для нового поколения", - сказал Куусмик.
Ида-Вирумаа при поддержке Вируского кинофонда уже несколько лет привлекает сюда кинопроизводителей из разных стран. Разнообразная природа, промышленные ландшафты и необычная архитектура предлагают интересные места для съемок под открытым небом. Однако нередко необходимы и студийные съемки. Хорошо, когда обе такие съемочные площадки расположены по соседству.
Куусмик верит, что создание киностудий будет приводить в Ида-Вирумаа еще больше кинодеятелей, чем прежде, создавать рабочие места на местных предприятиях логистики, гостиничного бизнеса и общепита.
Однако наряду со всем этим планируется предлагать кинопроизводителям нечто большее. "Мы создадим цифровой мультимедийный инкубатор, чтобы действующие в нем фирмы оказывали также услуги более высокой стоимости: анимация, услуги по последующей обработке фильмов, звукозапись и многое другое, что относится к созданию кино", - отметил Куусмик.
- Мы поможем местной молодежи стать предпринимателями в нравящихся им областях. Мы предложим им подходящую для этого среду и консультантов, - сказал Куусмик, отметив, что в инкубаторе предприятия-стартапы данной сферы в сотрудничестве со специалистами будут вставать на ноги, чтобы в дальнейшем предлагать киносоздателям качественные услуги.
По словам Теэта Куусмика, в Йыхви поднимутся крупнейшие за последние десятилетия здания, брутто-площадь которых достигнет 10000 квадратных метров. Для инкубатора построят шестиэтажное здание, рядом с которым расположатся киностудии.
На настоящий момент готов эскизный проект с планами помещений, также проводится тендер на предварительное проектирование. Куусмик надеется, что в начале следующего года развернется строительство, деньги для которого собираются просить из фонда справедливого перехода.
Ида-Вируское инвестиционное агентство имеет промышленные территории в четырех городах
Нарвский промышленный парк
* На территории в общем около 130 га вблизи Балтийской электростанции действуют промпарки "Кадастику" и "Кулгу".
* Более половины участков недвижимости проданы.
* В парке действуют пять промышленных предприятий и два логистических центра. Крупнейший из них - производитель водных систем "Aquaphor".
Йыхвиский бизнес-парк
* Парк площадью 45 га расположен рядом с шоссе Таллинн - Нарва.
* Более половины участков недвижимости проданы.
* В парке действуют семь логистических предприятий, в том числе "DPD" и "Vianor".
Кохтла-Ярвеский промышленный парк
* Расположен в промышленном районе на площади 80 га.
* Проданы первые участки недвижимости.
* Первыми были построены производственные здания планирующего выпускать ветрогенераторы и солнечные панели ТОО "Freen", где работают уже около полусотни человек.
Кивиылиский бизнес-парк
* Расположен на площади 7 га.
* Инфраструктура была построена в начале 2023 года.
Дополнительная информация: ivia.ee