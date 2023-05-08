Теэт Куусмик продает Ида-Вирумаа создателям рабочих мест

- Сейчас действует 21 предприятие. Рабочих мест около тысячи. Действующие в наших промышленных парках предприятия в прошлом году заплатили государству в виде налогов около 12 миллионов евро. Они оказывают большое социально-экономическое влияние.

Зная, как много предприятий готовят ходатайства об инвестиционных пособиях из фонда справедливого перехода, полагаю, что в течение трех лет может добавиться еще около тысячи рабочих мест. Подготовка ходатайства требует времени. Но я верю, что во втором квартале этого года появится немало сообщений о выделении очередных инвестиционных пособий.

- Ощущается ли также, что туда, где что-то уже есть и работает, в какой-то момент начинает активно приходить что-то еще?

- Это верно. Предприниматель, видящий, что в промышленном или бизнес-парке уже действуют пять-шесть предприятий, инвестирует смелее. Мы видим также, что рядом с крупными стремятся расположиться предприятия поменьше, предоставляющие услуги или берущие субподряды. Вот и возникает эффект снежного кома.

Йыхви станет оплотом эстонского кинопроизводства

Фото: Эскиз

Через несколько лет Йыхви станет для кинопроизводителей магнитом, который разнообразит местное предпринимательство и предложит молодежи современные рабочие места.

Создаваемый в Йыхвиском бизнес-парке цифровой мультимедиацентр с киностудиями Теэт Куусмик считает одним из самых интересных среди множества своих разнообразных проектов. "Этот проект создаст рабочие места новой экономики для нового поколения", - сказал Куусмик.

Ида-Вирумаа при поддержке Вируского кинофонда уже несколько лет привлекает сюда кинопроизводителей из разных стран. Разнообразная природа, промышленные ландшафты и необычная архитектура предлагают интересные места для съемок под открытым небом. Однако нередко необходимы и студийные съемки. Хорошо, когда обе такие съемочные площадки расположены по соседству.

Куусмик верит, что создание киностудий будет приводить в Ида-Вирумаа еще больше кинодеятелей, чем прежде, создавать рабочие места на местных предприятиях логистики, гостиничного бизнеса и общепита.

Однако наряду со всем этим планируется предлагать кинопроизводителям нечто большее. "Мы создадим цифровой мультимедийный инкубатор, чтобы действующие в нем фирмы оказывали также услуги более высокой стоимости: анимация, услуги по последующей обработке фильмов, звукозапись и многое другое, что относится к созданию кино", - отметил Куусмик.

- Мы поможем местной молодежи стать предпринимателями в нравящихся им областях. Мы предложим им подходящую для этого среду и консультантов, - сказал Куусмик, отметив, что в инкубаторе предприятия-стартапы данной сферы в сотрудничестве со специалистами будут вставать на ноги, чтобы в дальнейшем предлагать киносоздателям качественные услуги.

По словам Теэта Куусмика, в Йыхви поднимутся крупнейшие за последние десятилетия здания, брутто-площадь которых достигнет 10000 квадратных метров. Для инкубатора построят шестиэтажное здание, рядом с которым расположатся киностудии.

На настоящий момент готов эскизный проект с планами помещений, также проводится тендер на предварительное проектирование. Куусмик надеется, что в начале следующего года развернется строительство, деньги для которого собираются просить из фонда справедливого перехода.