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В Синимяэ осквернили памятники эстонским солдатам

Эрик Калда
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Всего в Синимяэ было осквернено семь памятников.
Всего в Синимяэ было осквернено семь памятников. Фото: Erik Kalda

В ночь на 9 мая в Синимяэ в Нарва-Йыэсуу  были осквернены не менее семи памятников воинам Эстонии и других стран, павшим на стороне Германии во Второй мировой войне. Полиция начала расследование.

Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki.
Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki. Фото: Erik Kalda

Так, у мемориала на Гренодерской горе были опрокинуты три массивные мемориальные доски из черного мрамора, часть из которых также пострадала во время Бронзовых ночей 2007 года.

В поселке Синимяэ у шоссе Таллинн-Нарва перевернут один мраморный памятный камень, а у военно-исторического музея три камня измазаны белой краской.

«Это чистая политическая провокация», — прокомментировала инцидент Ивика Майдре, директор музея Синимяэ. По ее мнению, камни в музее были покрыты краской, потому что, вероятно, не хотели шуметь, разбивая их.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин узнал о случившемся во вторник днем.

«К сожалению, у некоторых людей больше энергии на глупости, чем тратить эту энергию на что-то более полезное. Я не понимаю, зачем это делается, с какой целью», — сказал он.

У мемориала  есть предупреждающая табличка о том, что ведется видеонаблюдение.

Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki.
Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki. Фото: Erik Kalda
Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki.
Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki. Фото: Erik Kalda
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