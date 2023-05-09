В Синимяэ осквернили памятники эстонским солдатам

Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki. Фото: Erik Kalda

Так, у мемориала на Гренодерской горе были опрокинуты три массивные мемориальные доски из черного мрамора, часть из которых также пострадала во время Бронзовых ночей 2007 года.

В поселке Синимяэ у шоссе Таллинн-Нарва перевернут один мраморный памятный камень, а у военно-исторического музея три камня измазаны белой краской.

«Это чистая политическая провокация», — прокомментировала инцидент Ивика Майдре, директор музея Синимяэ. По ее мнению, камни в музее были покрыты краской, потому что, вероятно, не хотели шуметь, разбивая их.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин узнал о случившемся во вторник днем.

«К сожалению, у некоторых людей больше энергии на глупости, чем тратить эту энергию на что-то более полезное. Я не понимаю, зачем это делается, с какой целью», — сказал он.

У мемориала есть предупреждающая табличка о том, что ведется видеонаблюдение.

Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki. Фото: Erik Kalda