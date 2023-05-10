МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.05-18.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Tallinn U21".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.15 - чемпионат Эстонии по футзалу, финальная серия, вторая игра: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Cosmos" (Таллинн).

Воскресенье, 14 мая

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 10.00 - парный турнир по волейболу.

* В Нарве на трассе для мотокросса в Сийвертси в 10.00 - Нарвский мотокросс.

* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - чемпионат Тойлаской волости по настольному теннису.

* В Нарве в "Äkkeküla" в 12.00 - гонка на маунтинбайках. Информация: www.gravelgrinder.ee.

* На Кивиылиском стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U20".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).

Понедельник, 15 мая

* В Нарве в "Äkkeküla" и на Вокаском стадионе в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.

Вторник, 16 мая

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта и в Кивиылиском парке диск-гольфа в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.

Среда, 17 мая

* В Кивиылиском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

Четверг, 18 мая