МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.05-18.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 мая.
КУЛЬТУРА
Четверг, 11 мая
* В Нарве в ресторане "Рондель" в 17.30 - лекция-дегустация с Эвелиной Ведом "Еда и напитки на картинах итальянских художников". Билет - 18-22 евро.
Пятница, 12 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: День матери.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный Дню матери. Выступают учащиеся Ийзакуской гимназии и школы искусств.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - детский спектакль "Невидимка в зазеркалье". Билет - 16-26 евро.
* В Вокаском народном доме в 18.30 - концерт, посвященный Дню матери. Вход бесплатный.
Суббота, 13 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: День матери. Мастерим сюрприз для мамы.
* В Люганузеской церкви в 14.00 - концерт-богослужение, посвященный Дню матери: Элина Нечаева (сопрано), Андрей Богач (тенор), Аули Теппо (рояль).
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Tantsi, tantsi! Keeruta, keeruta!", весенний концерт танцевальной группы "Реверанс". Билет - 3 евро.
* В Пагариском общественном доме в 15.00 - весенний концерт Атсаламаского смешанного хора и алутагузеских народных музыкантов. Гость-сюрприз. Можно и самим ноги размять.
* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - детский спектакль "Невидимка в зазеркалье". Билет - 15-25 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - "Бременские музыканты", музыкальный проект вокальной студии "Kuldne Pääsuke". Руководитель Елена Коломийцева. Ограничение по возрасту 7+.
* В Таммикуском народном доме в 16.00 - концерт, посвященный 25-летию деятельности танцевальной группы "Värten".
* В Сондаском народном доме в 16.00 - "Ise tehtud, hästi tehtud", концерт, посвященный Дню матери. Выступают артисты самодеятельности народного дома и малыши из детского сада.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - заключительный концерт сезона: симфонический оркестр театра "Vanemuine", солист Мартин Куускманн (фагот), дирижер Ристо Йоост. В программе: Расмус Пуур - "Трикстер" (премьера), Тыну Кырвитс - "Vihma laulud vikerkaarele", Сергей Рахманинов - "Симфонические танцы", op. 45. Билет - 17-22 евро.
Воскресенье, 14 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Kus on kass?" / "Где же кот?", жизнерадостный детский концерт семейного проекта "LOLALA". Можно подпевать и пританцовывать! Билет - 7-13 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - "Дорогой мамочке", концерт, посвященный Дню матери.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концерт, посвященный Дню матери. Билет - 3 евро, мамам и бабушкам бесплатно! Информация по тел. 507 4616.
* В Силламяэском центре культуры в 14.00 - "Tuhande sõna asemel..." / "Вместо тысяч слов...", концерт, посвященный Дню матери. Поют Алексей Деркач, Андрей Маркус, трио "Надежда". Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный Дню матери, и чествование "Матери года Кохтла-Ярве". Выступают танцевальные коллективы "Пять звезд", "Ритм", "Загадка", "Арабеск", детская вокальная студия "Келлуке", вокальный ансамбль "Bliss", солистка Мия Минаева. Вход бесплатный.
* В клубе "Ахтме" в 16.00 - детская сказка "Приключение в стране Лентяево". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Minu armastus on tants!" / "Моя любовь - танец!". Билет - 5 евро.
Вторник, 16 мая
* У Кийклаского народного дома в 19.00 в рамках фестиваля рассказчиков "Ööbikuööd" / "Соловьиные ночи" - поход к бабушке Ропке. Поговорим о лесных сказках. Приходите послушать и рассказать.
Среда, 17 мая
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 и 19.00 - "Дюймовочка", детский балет "Goltsman Ballet Studio". Билет на утреннее представление - 9,44-13,56 евро, на вечернее - 11,45-16,73 евро.
* В Тудулиннаской библиотеке в 13.00 - встреча со сценаристом "Õnne 13" Андрой Теэде.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - открытие выставки живописи Галины Егоровой. Выставка открыта до 9 июня.
* В домашнем саду Сыстра деревни Вазавере в 18.00 в рамках фестиваля рассказчиков "Ööbikuööd" / "Соловьиные ночи" - вечер бесед о поэзии и прозе. В гостях поэт и писатель Лаури Ряпп и поэтесса и актриса Анне-Май Тевахи. Открыт общественный кофейный уголок.
* У Кийклаского народного дома в 20.00 в рамках фестиваля рассказчиков "Ööbikuööd" / "Соловьиные ночи" - поход на горку Пеэбу. Правдивые истории, основанные на воспоминаниях коренных кийкласцев. Приходите послушать и рассказать.
Четверг, 18 мая
* В Тойлаской гимназии в 18.00 - весенний концерт. Выступают учащиеся Тойлаской гимназии и Тойлаской музыкально-художественной школы.
* В Кохтла-Ныммеской школе в 18.30 - весенний концерт.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт: Ааре Сааль (баритон) и Кирилл Лисиенко (рояль). Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 11 мая
* У Кохтла-Ныммеской школы с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 13 мая
* От Тойлаской гимназии в 12.00 стартуют детские соревнования по ориентированию.
* На кивиылиской трассе для кроссов в 12.00 - детские гонки на электрических беговелах.
* На кивиылиской трассе для кроссов в 12.00 - Кивиылиский мотокросс.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Sporting III" (Саку).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Tallinn U21".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.15 - чемпионат Эстонии по футзалу, финальная серия, вторая игра: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Cosmos" (Таллинн).
Воскресенье, 14 мая
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 10.00 - парный турнир по волейболу.
* В Нарве на трассе для мотокросса в Сийвертси в 10.00 - Нарвский мотокросс.
* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - чемпионат Тойлаской волости по настольному теннису.
* В Нарве в "Äkkeküla" в 12.00 - гонка на маунтинбайках. Информация: www.gravelgrinder.ee.
* На Кивиылиском стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U20".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).
Понедельник, 15 мая
* В Нарве в "Äkkeküla" и на Вокаском стадионе в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.
Вторник, 16 мая
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта и в Кивиылиском парке диск-гольфа в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.
Среда, 17 мая
* В Кивиылиском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
Четверг, 18 мая
* В Перьятси с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На Кренгольмской мануфактуре в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
РАЗНОЕ
Четверг, 11 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - мастер-класс по плетению из лент. Руководители Герри Оргма и Кярт Каськ. Плетем из старых футболок. Если они есть у вас дома, захватите с собой. Если нет, то все равно не проблема. Однако ножницы все же возьмите с собой. Дополнительная информация: тел. 558 4247.
Суббота, 13 мая
* В Нарва-Йыэсуу в деревне Лаагна с 10.00 - Ванатареская XXXIV сельская ярмарка.
* У Куртнаского общественного дома с 11.00 до 14.00 - маленькая весенняя ярмарка огородников. О желании торговать дайте знать по тел. 5695 5713 (Яана).
Среда, 17 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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