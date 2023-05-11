У Силламяэского городского музея новый руководитель

Мечты о "Родине" и науке

- Мы с Александром Пополитовым мечтали, чтобы кинотеатр "Родина" также стал музейным экспонатом, увы, он до сих пор заброшенный, - сокрушается Аала. - В этом здании многое можно было бы организовать и для горожан, и для гостей, мы об этом много рассуждали и старались донести до городских властей. Очень надеюсь, что моему молодому и энергичному преемнику - Елене Антушевой - удастся воплотить в жизнь то, что мы с Сашей не успели.

Сколько выставок за три десятилетия открыла Аала Гитт, не сосчитать. Теперь у нее есть больше времени для собственного творчества, возможно, скоро пригласит на открытие собственной выставки картин. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Собеседница добавила, что ей очень хотелось, чтобы строящаяся на территории музея экспозиция "Таинственный город" дополнилась историческими деталями, напоминающими о дворянском периоде, когда в Силламяги приезжали отдыхать именитые люди из разных стран, например, такими как дача Павлова, финский домик и прочее.

- К сожалению, на данном этапе этого не предусмотрено, - заметила она. - Но самая моя большая "хотелка", которую мне не удалось воплотить - чтобы наш музей стал не только познавательно-развлекательным, но и настоящим научно-исследовательским учреждением. Увы, пока это нереально, потому что не хватает людей - коллектив такой маленький, что заниматься исследованиями у сотрудников нет времени.

Подхватила эстафету

Елена Антушева сказала, что хоть и стала исполняющей обязанности директора, продолжит выполнять также свои прежние задачи.

- Придя в 2017 году в музей, я начинала заниматься научными исследованиями и очень хотела бы продолжить именно такую деятельность, но пока приходится больше решать насущные вопросы.

- Хорошо знаю, о чем мечтали создатели музея, и постараюсь продолжить их начинания, - конкретизирует она. - Хочется возродить хорошие традиции, например, за годы пандемии люди отвыкли приходить на открытия выставок и экспозиций, раньше такие события сопровождались разными интересными сюрпризами для гостей. Пробуем возродить эту практику, но понимаю, что времена меняются и нам придется искать современные аспекты и новые формы.