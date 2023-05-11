У Силламяэского городского музея новый руководитель

Руководившая почти три десятилетия Силламяэским городским музеем Аала Гитт в конце апреля ушла на заслуженный отдых, передав бразды правления Елене Антушевой, которая работала здесь гидом и специалистом по связям с общественностью.
- Чувствую себя непривычно, спешить никуда не надо, - поделилась Аала Гитт. - Зато теперь у меня больше времени на собственное творчество, ведь я художник, но на создание своих картин всегда оставалось мало времени. Идей для воплощения в голове хватает, уже начала писать. Хочу подчеркнуть: никуда я не делась и с музеем не расстаюсь, если потребуется мой опыт, всегда готова помочь коллегам делом или советом.
Аала Гитт была одним из энтузиастов, благодаря которым в 1994 году был создан городской музей.
- Начинали вместе с коллегой Александром Пополитовым, который мечтал о музее, а я - о выставочном зале, - вспоминает она. - Усилий приложили немало, но мечту удалось воплотить. Мы очень хотели разместить музей в бывшем кинотеатре "Родина", но опоздали - красивое и знаковое для силламяэсцев здание на тот момент уже продали в частные руки. Что ж, подойдет и бывший детсад, засучили рукава и постепенно, год за годом, развивали свое детище - собирали старые вещи, оформляли постоянные и временные экспозиции, устраивали художественные выставки и создавали традиции. Здание тоже постепенно приводили в порядок.
Теперь у меня больше времени для собственного творчества.
Аала Гитт
Сейчас этот небольшой, но уютный музей знают далеко за пределами Силламяэ - здесь собраны тематические экспозиции, ради которых сюда часто заглядывают зарубежные туристы, приезжают познакомиться с бывшим закрытым городом эстоноземельцы из разных краев. Развитие продолжается - идет строительство интерактивного тематического парка советской эпохи, в который инвестируется более миллиона евро.
Мечты о "Родине" и науке
- Мы с Александром Пополитовым мечтали, чтобы кинотеатр "Родина" также стал музейным экспонатом, увы, он до сих пор заброшенный, - сокрушается Аала. - В этом здании многое можно было бы организовать и для горожан, и для гостей, мы об этом много рассуждали и старались донести до городских властей. Очень надеюсь, что моему молодому и энергичному преемнику - Елене Антушевой - удастся воплотить в жизнь то, что мы с Сашей не успели.
Собеседница добавила, что ей очень хотелось, чтобы строящаяся на территории музея экспозиция "Таинственный город" дополнилась историческими деталями, напоминающими о дворянском периоде, когда в Силламяги приезжали отдыхать именитые люди из разных стран, например, такими как дача Павлова, финский домик и прочее.
- К сожалению, на данном этапе этого не предусмотрено, - заметила она. - Но самая моя большая "хотелка", которую мне не удалось воплотить - чтобы наш музей стал не только познавательно-развлекательным, но и настоящим научно-исследовательским учреждением. Увы, пока это нереально, потому что не хватает людей - коллектив такой маленький, что заниматься исследованиями у сотрудников нет времени.
Подхватила эстафету
Елена Антушева сказала, что хоть и стала исполняющей обязанности директора, продолжит выполнять также свои прежние задачи.
- Придя в 2017 году в музей, я начинала заниматься научными исследованиями и очень хотела бы продолжить именно такую деятельность, но пока приходится больше решать насущные вопросы.
- Хорошо знаю, о чем мечтали создатели музея, и постараюсь продолжить их начинания, - конкретизирует она. - Хочется возродить хорошие традиции, например, за годы пандемии люди отвыкли приходить на открытия выставок и экспозиций, раньше такие события сопровождались разными интересными сюрпризами для гостей. Пробуем возродить эту практику, но понимаю, что времена меняются и нам придется искать современные аспекты и новые формы.
Сейчас главная задача силламяэских музейщиков - создание экспозиций для тематического парка "Таинственный город", подготовка первого этажа к ремонту с целью обновления постоянных экспозиций.