Скончался пастор Нарвской Александровской церкви Олег Севастьянов

Близкие Олега Севастьянова сообщили, что он ушел из жизни 10 мая.

Олег Севастьянов родился в 1948 году в туркменском городе Ашхабад. После школы поступил в цирковое училище, чтобы подготовится к поступлению в театральный вуз. В 70-е годы окончил школу-студию МХАТ в Москве, служил в театре "Ленком", посещал литературные семинары при Центральном доме литератора.

В 70-80-е годы Севастьянов снялся в нескольких кинофильмах. Относительную известность ему принесла роль второго плана в детской приключенческой киноленте "Бронзовая птица" (1974). В тот же период жизни Севастьянова известный православный проповедник Александр Мень определил его дальнейшую судьбу - в христианстве.

Севастьянов пошел служить в лютеранскую церковь. Занимался организацией приходов в Петербурге и Москве, а позже уехал на учебу в США. В 2000 году получил теологическое образование в семинарии "Конкордия" в городе Форт-Уэйн, штат Индиана.

Затем волею судьбы Севастьянов оказался в Нарве. Помощником пастора Нарвской Александровской церкви он служил с 1 августа 2005 года, таким образом являясь первым русскоязычным лютеранским священнослужителем в Эстонии после 1704 года.

Вдобавок, Севастьянов - автор сборника стихов "Шаги по пустыне", мистической повести "Хижина Таинственного" и книги "Возвращение к вечным вопросам".

Прощание с Олегом Севастьяновым состоится 13 мая с 10.00 в Нарвской Александровской церкви на улице Кирику, 9. Похороны пройдут на кладбище Рийгикюла, что рядом с Нарвой.