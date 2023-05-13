Сб, 13.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Крупные возгорания довели до предела спасательные возможности в уезде

В выходные спасатели будут патрулировать в Ида- и Ляэне-Вирумаа
Эрик Калда
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Вблизи деревни Рооду местность горела на площади 9 га.
Вблизи деревни Рооду местность горела на площади 9 га. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Имевшие место в четверг в окрестностях Кохтла-Ярве крупные ландшафтные пожары доставили многим спасателям одновременно так много работы, что кое-где помощь приходилось ждать дольше обычного.

В 13.53 поступило сообщение о возгорании на пустыре на улице Каэвури в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где горели сухая трава и свезенный на участок мусор, в том числе старые шины. Пожаром было охвачено оценочно 47 га. Чтобы подобраться к зоне пожара, использовались вездеходы. Пожар тушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Вяйке-Маарья, а также добровольные спасатели из Симуна. Огонь локализовали в 21.58 и работы по тушению остановили. Работы по тушению продолжились утром в пятницу. 

Под боком у Кохтла-Ярве огнем было охвачено около 50 га леса и почвы.
Под боком у Кохтла-Ярве огнем было охвачено около 50 га леса и почвы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх