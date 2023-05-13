Крупные возгорания довели до предела спасательные возможности в уезде

В 13.53 поступило сообщение о возгорании на пустыре на улице Каэвури в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где горели сухая трава и свезенный на участок мусор, в том числе старые шины. Пожаром было охвачено оценочно 47 га. Чтобы подобраться к зоне пожара, использовались вездеходы. Пожар тушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Вяйке-Маарья, а также добровольные спасатели из Симуна. Огонь локализовали в 21.58 и работы по тушению остановили. Работы по тушению продолжились утром в пятницу.