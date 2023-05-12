ИНТЕРВЬЮ ⟩ Нарвский учитель Алики Миловой: "Я сейчас просто поражаюсь ее трудоспособности"

- У сегодняшних ваших учеников не стало меньше усидчивости?

- Стало меньше. Детям абсолютно не хватает времени, и не хватает его на отдых. У детей нервозность.

- Вам не жалко отпускать такую ученицу? Нет ощущения, что Алика уплывает в какой-то совсем другой океан?

- Этого нет абсолютно. Наше с ней общение продолжается. Отпускают же и родных детей - без этого не бывает.

- У вас еще есть что дать Алике в профессиональном плане?

- Если у нее есть какие-то вопросы и я смогу ей помочь, то помогу. Конечно, я больше направлена на классику, а она любит рок, но я всегда говорю, что все идет из классики и ее тоже надо знать.

- Какое у вас вообще отношение к конкурсу "Евровидение"? Его ведь многие критикуют за разное.

- Я смотрю его сейчас только из-за Алики, но на сей раз этот второй тур меня порадовал. Вообще, за последние десятилетия уровень упал. Сейчас это не песенный конкурс, а политика и шоу. Я Алике так и писала: это игра, и ты приняла ее правила.

- Если поражение?..

- Она спокойно отнесется. Конечно, это давит на любого человека, участвующего в любом конкурсе, даже на сдающего зачет в школе, но это же не смертельно, а станет тоже уроком.

Алика представляет Эстонию, а значит, и свою родную Нарву на песенном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Как вам кажется, Алика знает себе настоящую цену?