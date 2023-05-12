ИНТЕРВЬЮ ⟩ Нарвский учитель Алики Миловой: "Я сейчас просто поражаюсь ее трудоспособности"

"Наш город отличился на всю Европу!" - почти криком радости приветствовала успех Алики Миловой в Ливерпуле ее нарвская учительница по музыке Ирина Трофимова. Ирина Викторовна заочно поставила ученице высокий балл: "Очень достойно выступила". Занимающаяся с Аликой с третьего класса учитель фортепиано отмечала всегда, насколько девочка музыкальна, а еще - она поет душой. Экспромт-интервью с любимым учителем Алики "Северное побережье" записало поздним четверговым вечером, когда три десятка нарвитян собрались в кафе театрального центра "Vaba Lava" поболеть за землячку в Ливерпуле. В тот вечер сильный голос и чувственность Алики вывели ее к общему ликованию в финал "Евровидения".
- Ирина Викторовна, какие чувства у вас от того, что ваша ученица участвует в этом конкурсе?
- Алика - человек талантливый, и мы с ней уже не только как учитель и ученик, а уже друзья и коллеги. Можем всегда созвониться, и сейчас остаемся на связи. (Интервью записывалось до подведения итогов второго полуфинала "Евровидения", когда интрига насчет Алики еще сохранялась. - И.С.) До начала выступления я отправила Алике пожелания - и она их выполнила.
- Что вы написали Алике перед выходом на сцену?
- (Ирина смотрит на экран смартфона и листает их свежую переписку.) Ну, про тусовку я пропущу… Я пожелала ей так: "Ты должна найти тот эмоциональный настрой, те чувства, ту искренность, которые взорвут зал. Ты это можешь, ты можешь всё. Будь спокойна и уверена - ты будешь в финале".
- Алике очень важно пройти в финал - или же главным было попасть на этот конкурс?
- Я уже почти сорок лет работаю в музыкальной школе и участвовала не в одном конкурсе, так вот - участвовать хорошо, но надо стремиться к победе. Вопрос в другом - кто как переживает поражение. В данном случае для Алики нет никакого поражения, а есть большой подъем, она с каждым днем становится все лучше и лучше, профессиональнее. В пении она как рыба в воде, это ее стихия.
Алика очень способна и талантлива в музыке вообще, а песню написать может на раз. Бывает, приезжает ко мне на дачу, что-то происходит - и раз! - песня у нее уже в голове, идет к инструменту и создает к песне музыку. Чтобы это развивалось, хочется пожелать Алике хороших и творческих людей на ее пути.
- Вы видите для Алики большие перспективы?
- У нее очень большие перспективы. Я поддерживаю все ее стремления. В семье у Алики очень большую роль играют родители, особенно папа, который как продюсер.
Алика музыкальна, талантлива. С ее детства я сразу поняла, что это за ребенок. Иным надо по десять раз сказать, что делать, как играть, а ей достаточно было сказать один раз.
- Какая у Алики в детстве была цель?
- Алика хотела петь - это и есть ее цель.
- С вами у нее не было разногласий? Ведь вы учили ее игре на инструменте, а не пению.
- Нет, сразу было видно, чему Алика отдает больше сил. Она стремилась петь и знала, что именно это ее цель.
Мы всегда очень много общались. Педагог хорош ведь тот, кто не только учит, но и дает ученику общение, творческое отношение.
- Не было у вас обиды или ревности, что Алика пошла путем не инструменталиста, а певицы?
- Нет, я совсем не такой человек. Ревность портит и детей, и взрослых. Надо просто понимать ребенка и помогать ему вставать на свой курс.
- У сегодняшних ваших учеников не стало меньше усидчивости?
- Стало меньше. Детям абсолютно не хватает времени, и не хватает его на отдых. У детей нервозность.
- Вам не жалко отпускать такую ученицу? Нет ощущения, что Алика уплывает в какой-то совсем другой океан?
- Этого нет абсолютно. Наше с ней общение продолжается. Отпускают же и родных детей - без этого не бывает.
- У вас еще есть что дать Алике в профессиональном плане?
- Если у нее есть какие-то вопросы и я смогу ей помочь, то помогу. Конечно, я больше направлена на классику, а она любит рок, но я всегда говорю, что все идет из классики и ее тоже надо знать.
- Какое у вас вообще отношение к конкурсу "Евровидение"? Его ведь многие критикуют за разное.
- Я смотрю его сейчас только из-за Алики, но на сей раз этот второй тур меня порадовал. Вообще, за последние десятилетия уровень упал. Сейчас это не песенный конкурс, а политика и шоу. Я Алике так и писала: это игра, и ты приняла ее правила.
- Если поражение?..
- Она спокойно отнесется. Конечно, это давит на любого человека, участвующего в любом конкурсе, даже на сдающего зачет в школе, но это же не смертельно, а станет тоже уроком.
- Как вам кажется, Алика знает себе настоящую цену?
- Да, с этим у нее все нормально: цену себе знать надо, но не надо задаваться. Надо знать свои отрицательные и положительные стороны. У Алики все хорошо и правильно идет. Я сейчас просто поражаюсь ее трудоспособности, потому что за последнее время она очень много сделала. Очень!
Мне кажется, что самый серьезный рост Алики начался с конкурса "Эстония ищет суперзвезду" (2021 год). Там у нее начался действительно взрослый период, голос встал на место и зазвучал по-другому, появилась эта ее мощь. Буквально с каждым туром того конкурса она становилась все лучше и лучше. Помню, это поражало меня: я говорю ей, куда еще лучше, а она в следующий раз поет действительно лучше!
- С Аликой вы по-прежнему ощущаете себя учителем? Или воспринимаете ее как совершенно взрослого?
- Конечно, Алика уже взрослый человек. В чем-то она ученик, но в чем-то уже и коллега.
Знаете, сейчас забавное время: ученики, которые в интернете много смотрят о музыке, иногда пытаются учителя поймать на каком-то вопросе, ответа на который тот не знает, как им кажется. Это выглядит немного смешно. Я все время говорю им, что мне приятно, если я что-то не буду знать, а вы мне подскажете - мы будем тогда коллегами. Вот и Алика мне уже коллега. Однако новые познания никогда не прекращаются, и дай бог, чтобы Алике хватало на новые знания и здоровья, и времени.
- Смотрите в фотогалерее, как нарвитяне собрались вместе перед телеэкраном 11 мая, чтобы поддержать Алику во время второго полуфинала "Евровидения":