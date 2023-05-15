ВИДЕО ⟩ Пиппи Лотта Энок установила в прыжках в длину личный рекорд мирового класса

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Pippi Lotta Enok breaks the facility and school record with a PR mark at 21-10 (6.65m) in long jump for second place!#BoomerSooner ☝💨 pic.twitter.com/Zm92OmQfkX — Oklahoma T&F & XC (@OU_Track) May 13, 2023

Пиппи Лотта Энок заняла в прыжках в длину второе место на соревнованиях американской студенческой лиги (NCAA), конференции "Big-12", поднявшись заодно в прыжках в длину на четвертое место в эстонской турнирной таблице всех времен. Во время ее рекордного прыжка попутный ветер был в пределах нормы: +0,8 метра в секунду. В третьей попытке она тоже прыгнула дальше прежнего личного рекорда.

Принадлежащий Ксении Балта рекорд Эстонии равен 6,87 м. На 2 см дальше Энок смогла прыгнуть Сиркка-Лийза Кивине, на 1 см - Лисханна Ильвес.

О том, что 6,65 м является результатом мирового класса в женских прыжках в длину, свидетельствует и то, что на прошлогоднем чемпионате Европы он обеспечил бы ей пятое место, а на Олимпиаде в Токио - десятое.

Благодаря такому результату Пиппи Лотта Энок возглавила европейскую турнирную таблицу сезона, правда, летний легкоатлетический сезон в Европе только начался и соревнований пока было мало. В мире в этом году дальше Энок прыгнули 13 спортсменок.