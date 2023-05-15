ВИДЕО ⟩ Пиппи Лотта Энок установила в прыжках в длину личный рекорд мирового класса

В субботу уроженка Йыхви Пиппи Лотта Энок на соревнованиях в Оклахоме (США) совершила прыжок в длину на 6,65 м, улучшив свой личный рекорд в этом виде на целых 36 см. В этом году на открытом стадионе дальше нее не прыгнула ни одна европейка.
𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 >>— Oklahoma T&F & XC (@OU_Track) May 13, 2023
Pippi Lotta Enok breaks the facility and school record with a PR mark at 21-10 (6.65m) in long jump for second place!#BoomerSooner ☝💨 pic.twitter.com/Zm92OmQfkX
Пиппи Лотта Энок заняла в прыжках в длину второе место на соревнованиях американской студенческой лиги (NCAA), конференции "Big-12", поднявшись заодно в прыжках в длину на четвертое место в эстонской турнирной таблице всех времен. Во время ее рекордного прыжка попутный ветер был в пределах нормы: +0,8 метра в секунду. В третьей попытке она тоже прыгнула дальше прежнего личного рекорда.
Принадлежащий Ксении Балта рекорд Эстонии равен 6,87 м. На 2 см дальше Энок смогла прыгнуть Сиркка-Лийза Кивине, на 1 см - Лисханна Ильвес.
О том, что 6,65 м является результатом мирового класса в женских прыжках в длину, свидетельствует и то, что на прошлогоднем чемпионате Европы он обеспечил бы ей пятое место, а на Олимпиаде в Токио - десятое.
Благодаря такому результату Пиппи Лотта Энок возглавила европейскую турнирную таблицу сезона, правда, летний легкоатлетический сезон в Европе только начался и соревнований пока было мало. В мире в этом году дальше Энок прыгнули 13 спортсменок.
В пятницу на этих же соревнованиях Энок установила личный рекорд и в метании копья, отправив 600-граммовый снаряд на расстояние 48,66 м. Тут она тоже мощно улучшила свой рекорд, ведь ее прежний лучший бросок был на 2,5 м короче.
В этом году Пиппи Лотта Энок сильно улучшила также свой рекорд в семиборье, набрав в апреле 5782 очка. Недавние мощные личные рекорды в прыжках в длину и метании копья показывают, что запас сил у спортсменки есть, и нынешним летом Энок по силам будет превысить в семиборье отметку в 6000 очков. Ее результаты в отдельных видах уже сейчас дают больше 6300 очков.
Энок говорила, что в нынешнем уличном сезоне она хочет приурочить пик формы к июню-июлю. Сначала она выступит на студенческом чемпионате в США, после чего вернется в Эстонию, чтобы подготовиться к проходящему в Хельсинки чемпионату мира U23.
Заниматься легкой атлетикой Пиппи Лотта Энок начинала в Йыхвиском легкоатлетическом клубе "Visa". Ее прежними тренерами в Эстонии были Ханно Колл и Лийви Ээрик.