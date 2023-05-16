Яннес Нийне стал двукратным чемпионом Эстонии по плаванию

Двадцатилетний Нийне был лучшим на дистанциях 50 м и 100 м на спине со временем соответственно 26,29 и 56,96 секунды. На дистанции 200 м он завоевал серебро, причем для победы ему не хватило всего 0,05 секунды.

Представляющая Кохтла-Ярвеский клуб водного спорта 16-летняя Уте Виктория Ли Йенг выиграла тоже три медали: на дистанции 200 м брассом она стала второй, а в комплексном плавании на 200 м и 400 м - третьей. В плавании на 200 м брассом бронзу вслед за Йенг взяла ее одноклубница Алессандра Зайденцаль, которой всего 15 лет.