Яннес Нийне стал двукратным чемпионом Эстонии по плаванию

Выступающий за кохтла-ярвеский клуб плавания "Aktiiv" Яннес Нийне стал на прошлой неделе двукратным чемпионом Эстонии по плаванию.
Двадцатилетний Нийне был лучшим на дистанциях 50 м и 100 м на спине со временем соответственно 26,29 и 56,96 секунды. На дистанции 200 м он завоевал серебро, причем для победы ему не хватило всего 0,05 секунды.
Представляющая Кохтла-Ярвеский клуб водного спорта 16-летняя Уте Виктория Ли Йенг выиграла тоже три медали: на дистанции 200 м брассом она стала второй, а в комплексном плавании на 200 м и 400 м - третьей. В плавании на 200 м брассом бронзу вслед за Йенг взяла ее одноклубница Алессандра Зайденцаль, которой всего 15 лет.
Уроженка Силламяэ Энели Ефимова, представляющая сейчас таллиннскую школу плавания "Kalev", на чемпионате Эстонии в индивидуальном зачете выступала только в плавании на 50 м брассом, где опередила ближайших конкуренток более чем на две секунды. В мире быстрее ее победного времени 30,20 секунды эту дистанцию нынче проплыли всего три спортсменки.