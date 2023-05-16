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Собственник не хочет ликвидировать опасный пруд в Варья: утопление - естественный отбор

Эрик Калда
, журналист
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В прошлом году в этом пруду утонули две лисицы, и уже тогда говорили, что водоем опасен. После этого пруд огородили, но в конце марта в пруд упал маленький ребенок и утонул.
В прошлом году в этом пруду утонули две лисицы, и уже тогда говорили, что водоем опасен. После этого пруд огородили, но в конце марта в пруд упал маленький ребенок и утонул. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Собственник не хочет ликвидировать опасный пруд в Варья, где весной утонул маленький ребенок и где также погибали мелкие животные, потому что это слишком дорого.

В начале апреля Люганузеское волостное управление своим распоряжением аннулировало разрешение на использование пруда, принадлежащего швейной фирме "Tallinn Dolls", обязав построить на его месте закрытый источник воды. Однако у предприятия с производством в Варья должна иметься точка водозабора, исходя из требований противопожарной безопасности.

Собственник не согласен нести затраты

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