Собственник не хочет ликвидировать опасный пруд в Варья, где весной утонул маленький ребенок и где также погибали мелкие животные, потому что это слишком дорого.
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Собственник не хочет ликвидировать опасный пруд в Варья: утопление - естественный отбор
В начале апреля Люганузеское волостное управление своим распоряжением аннулировало разрешение на использование пруда, принадлежащего швейной фирме "Tallinn Dolls", обязав построить на его месте закрытый источник воды. Однако у предприятия с производством в Варья должна иметься точка водозабора, исходя из требований противопожарной безопасности.