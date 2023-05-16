Кохтлаярвесцы гордились, что именно в сланцевом городе 15 октября 2005 года открылся первый зарубежный виртуальный филиал Санкт-Петербургского Русского музея. Теперь их более двухсот в разных странах мира. За 18 лет здесь было организовано более двухсот образовательных программ и виртуальных путешествий по всему миру, в которых участвовали сотни горожан. Из-за дефицита городского бюджета решено прекратить финансирование этого проекта. Активная группа пенсионеров готова искать поддержку, чтобы познавательные программы по мировому искусству, которые увлекательно проводит художник, преподаватель искусства и андрогог Ольга Жаркова, продолжились.
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Проект "Русский музей: виртуальный филиал", действовавший в Кохтла-Ярве 18 лет, закрывается
Виртуальный филиал, открывшийся в Ахтмеском филиале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки, а через несколько лет переехавший в Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца, беспрерывно работал 18 лет. И даже во время пандемии его руководитель Ольга Жаркова не прекращала лекции, проводила их онлайн, находя в этом даже плюсы: могли присоединиться и те, кто вынужден был находиться дома. Но на этой неделе состоятся последние встречи: в среду виртуальный филиал пригласит на экскурсию в Испанию, а в Ночь музеев 20 мая - на лекцию "Перпетуум-мобиле" ("Вечный двигатель") и на мастер-класс живописи сланцевым маслом.
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