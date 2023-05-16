Проект "Русский музей: виртуальный филиал", действовавший в Кохтла-Ярве 18 лет, закрывается

Виртуальный филиал, открывшийся в Ахтмеском филиале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки, а через несколько лет переехавший в Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца, беспрерывно работал 18 лет. И даже во время пандемии его руководитель Ольга Жаркова не прекращала лекции, проводила их онлайн, находя в этом даже плюсы: могли присоединиться и те, кто вынужден был находиться дома. Но на этой неделе состоятся последние встречи: в среду виртуальный филиал пригласит на экскурсию в Испанию, а в Ночь музеев 20 мая - на лекцию "Перпетуум-мобиле" ("Вечный двигатель") и на мастер-класс живописи сланцевым маслом.

- После этого проект закроется, финансировать его работу город больше не может, - констатирует Ольга Жаркова. - Очень жаль, потому что за 18 лет многое наработано. Мы давно убедились, что экранные знакомства с шедеврами искусства - это безграничные возможности для развития и воспитания личности. Сложились группы горожан, которые получили хорошие знания в области искусства и очень хотят, нуждаются в культурно-просветительской информации. Особенно активны всегда пенсионеры, что объяснимо: у них больше свободного времени и люди не хотят сидеть дома. Но часто заглядывали и более молодые, особенно на мастер-классы. Прошло более двухсот мероприятий - не только виртуальные путешествия по коллекциям Русского музея, но и по всему миру, реальные и виртуальные встречи с художниками, искусствоведами, мастер-классы. К нам приезжали лекторы из Русского музея и Эрмитажа, собирая полные залы. За восемь лет, которые возглавляла филиал, собрала огромный материал о местных художниках, брала у них интервью, составляла программы, проводя параллели с классиками - например, творчество Аркадия Ярцева с Левитаном, Аарне Ханни с Репиным, Тамары Брейдекс с Родченко, Эдуарда Конта с Васнецовым и так далее.