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Проект "Русский музей: виртуальный филиал", действовавший в Кохтла-Ярве 18 лет, закрывается

Ирина Кивисельг
, журналист
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В апреле программу виртуального филиала посвятили творчеству Рериха - в Белом зале тогда проходила выставка репродукций его картин.
В апреле программу виртуального филиала посвятили творчеству Рериха - в Белом зале тогда проходила выставка репродукций его картин. Фото: Erakogu

Кохтлаярвесцы гордились, что именно в сланцевом городе 15 октября 2005 года открылся первый зарубежный виртуальный филиал Санкт-Петербургского Русского музея. Теперь их более двухсот в разных странах мира. За 18 лет здесь было организовано более двухсот образовательных программ и виртуальных путешествий по всему миру, в которых участвовали сотни горожан. Из-за дефицита городского бюджета решено прекратить финансирование этого проекта. Активная группа пенсионеров готова искать поддержку, чтобы познавательные программы по мировому искусству, которые увлекательно проводит художник, преподаватель искусства и андрогог Ольга Жаркова, продолжились.

Виртуальный филиал, открывшийся в Ахтмеском филиале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки, а через несколько лет переехавший в Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца, беспрерывно работал 18 лет. И даже во время пандемии его руководитель Ольга Жаркова не прекращала лекции, проводила их онлайн, находя в этом даже плюсы: могли присоединиться и те, кто вынужден был находиться дома. Но на этой неделе состоятся последние встречи: в среду виртуальный филиал пригласит на экскурсию в Испанию, а в Ночь музеев 20 мая - на лекцию "Перпетуум-мобиле" ("Вечный двигатель") и на мастер-класс живописи сланцевым маслом.

- После этого проект закроется, финансировать его работу город больше не может, - констатирует Ольга Жаркова. - Очень жаль, потому что за 18 лет многое наработано. Мы давно убедились, что экранные знакомства с шедеврами искусства - это безграничные возможности для развития и воспитания личности. Сложились группы горожан, которые получили хорошие знания в области искусства и очень хотят, нуждаются в культурно-просветительской информации. Особенно активны всегда пенсионеры, что объяснимо: у них больше свободного времени и люди не хотят сидеть дома. Но часто заглядывали и более молодые, особенно на мастер-классы. Прошло более двухсот мероприятий - не только виртуальные путешествия по коллекциям Русского музея, но и по всему миру, реальные и виртуальные встречи с художниками, искусствоведами, мастер-классы. К нам приезжали лекторы из Русского музея и Эрмитажа, собирая полные залы. За восемь лет, которые возглавляла филиал, собрала огромный материал о местных художниках, брала у них интервью, составляла программы, проводя параллели с классиками - например, творчество Аркадия Ярцева с Левитаном, Аарне Ханни с Репиным, Тамары Брейдекс с Родченко, Эдуарда Конта с Васнецовым и так далее. 

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