Эстонец за неделю выиграл в покер более миллиона долларов

Оттомар Ладва, один из лучших игроков в онлайн-покер в Эстонии, выиграл более 1,2 миллиона долларов на крупнейшем в мире фестивале онлайн-покера, GGPoker World Festival (GGWF).
Как сообщает RusDelfi, Ладва - шахматный гроссмейстер, который в последние несколько лет крайне редко принимает участие в шахматных турнирах из-за успехов в покере. 9 мая он участвовал в турнире Super MILLION$, соревнуясь с 212 участниками за призовой фонд в 2 миллиона долларов. По итогам дня в турнире остались только Ладва и украинец Андрей Новак, в итоге Ладва победил, заработав 428 624 доллара.
Это был второй титул Ладва в GGWF за несколько дней, так как двумя днями ранее он также занял первое место в турнире GGWF-50-S Sunday Super High Roller, выиграв 237 753 доллара.
Два других шестизначных выигрыша были получены за неделю до этого.
GGWF - крупнейший в мире фестиваль онлайн-покера, который проходит с 1 мая по 6 июня. Гарантированные призовые фонды достигают 200 миллионов долларов, а игроки в покер могут участвовать в более чем 200 турнирах.