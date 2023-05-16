Эстонец за неделю выиграл в покер более миллиона долларов

Как сообщает RusDelfi, Ладва - шахматный гроссмейстер, который в последние несколько лет крайне редко принимает участие в шахматных турнирах из-за успехов в покере. 9 мая он участвовал в турнире Super MILLION$, соревнуясь с 212 участниками за призовой фонд в 2 миллиона долларов. По итогам дня в турнире остались только Ладва и украинец Андрей Новак, в итоге Ладва победил, заработав 428 624 доллара.

Это был второй титул Ладва в GGWF за несколько дней, так как двумя днями ранее он также занял первое место в турнире GGWF-50-S Sunday Super High Roller, выиграв 237 753 доллара.

Два других шестизначных выигрыша были получены за неделю до этого.