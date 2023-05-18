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На культурной ярмарке самоуправления Ида-Вирумаа представили себя приезжим артистам

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер открыла культурную ярмарку, чтобы ознакомить с имеющимися на местах возможностями организации мероприятий.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер открыла культурную ярмарку, чтобы ознакомить с имеющимися на местах возможностями организации мероприятий. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Города и волости Ида-Вирумаа готовы принять больше театра, чем сюда сейчас доходит. Это выяснилось на первой Ида-Вирумааской культурной ярмарке, которая собрала все здешние самоуправления, а также театры и организаторов мероприятий со всей Эстонии.

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер отметила, что в Кохтла-Ярве 33000 жителей, но когда происходит что-то интересное, сюда приезжают и жители других самоуправлений, за исключением нарвитян. "Здесь 73000 потенциальных потребителей культуры, которые готовы передвигаться из одного города в другой, если им смогут предложить что-то интересное".

Мэр Кохтла-Ярве также развеяла миф о том, что у идавирусцев нет денег на потребление.

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Культура
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