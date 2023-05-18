На культурной ярмарке самоуправления Ида-Вирумаа представили себя приезжим артистам

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер отметила, что в Кохтла-Ярве 33000 жителей, но когда происходит что-то интересное, сюда приезжают и жители других самоуправлений, за исключением нарвитян. "Здесь 73000 потенциальных потребителей культуры, которые готовы передвигаться из одного города в другой, если им смогут предложить что-то интересное".