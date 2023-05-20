Одинец стал руководителем парламентской группы поддержки сообщества ЛГБТ+

Целью объединения членов парламента является развитие сотрудничества между Рийгикогу и представительскими и попечительскими организациями ЛГБТ+, инициирование при необходимости касающихся сообщества правовых актов, а также развитие в обществе диалога на темы ЛГБТ+, передала Социал-демократическая партия в пресс-сообщении.

- Кроме того, сообщество ЛГБТ+ нуждается в большей эмпатии и поддержке на фоне развернувшихся в обществе дебатов, зачастую выходящих за границы вежливости и разумности, - отметил Одинец.

Заместителем председателя группы поддержки выбрали вице-председателя партии "Eesti 200" Хендрика Терраса, в нее входят также Евгений Осиновский и Рейли Ранд из фракции Социал-демократической партии и Лийза-Ли Пакоста из депутатской группы "Eesti 200".

В соответствии с определением эстонского объединения ЛГБТ, понятие ЛГБТ+ обозначает лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и людей с прочими сексуальными и половыми идентитетами.