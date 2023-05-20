Выставка современного искусства "Вещи в темноте" рассказывает о том, что обнаружили в подвалах идавирусцев любопытные художники. Вытащив ряд предметов с историями на свет, они устроили в Силламяэском городском музее необычную инсталляцию, которая вызывает противоречивые чувства у зрителей. С ней можно ознакомиться до 3 июня.

Идея обследовать подвалы жителей Ида-Вирумаа пришла Франсиско Мартинесу. Он - антрополог, 12 лет назад приехал учиться в Таллиннский университет на полгода и говорит, что, несмотря на то, что климат в Эстонии очень сильно отличается от Испании, где он вырос, ему здесь нравится, поэтому остался. Сейчас преподает в Таллинне и Хельсинки, проводит различные исследования. Интерес к Ида-Вирумаа неслучаен: