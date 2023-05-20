В Эстонии изменится трудовое законодательство

Как сообщает Postimees, правительственная коалиция планирует пересмотреть действующее трудовое законодательство. Некоторые из предлагаемых изменений уже известны, но изменения, которые окажут наибольшее влияние, все еще являются предметом горячих споров.
Так называемый договор о гибком рабочем времени уже сейчас пробуют применять в торговле: в дополнение к согласованному рабочему времени работник, работающий неполный рабочий день (рабочая нагрузка 12-32 часа в неделю), может в течение семи дней выполнять до восьми часов дополнительной работы. Оплата сверхурочной работы будет начинаться только с девятого дополнительного часа.
В настоящее время работодатели и профсоюзы больше всего спорят о минимальной зарплате. А именно, социал-демократы хотели ввести принцип минимальной зарплаты, согласно которому минимальная заработная плата в Эстонии составляла бы 60 процентов от медианной зарплаты по стране. Цель состояла в том, чтобы достичь этого в течение четырех лет.
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