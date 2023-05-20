В Эстонии изменится трудовое законодательство

Так называемый договор о гибком рабочем времени уже сейчас пробуют применять в торговле: в дополнение к согласованному рабочему времени работник, работающий неполный рабочий день (рабочая нагрузка 12-32 часа в неделю), может в течение семи дней выполнять до восьми часов дополнительной работы. Оплата сверхурочной работы будет начинаться только с девятого дополнительного часа.

В настоящее время работодатели и профсоюзы больше всего спорят о минимальной зарплате. А именно, социал-демократы хотели ввести принцип минимальной зарплаты, согласно которому минимальная заработная плата в Эстонии составляла бы 60 процентов от медианной зарплаты по стране. Цель состояла в том, чтобы достичь этого в течение четырех лет.