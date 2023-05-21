Эстонский спутник может выйти на орбиту Луны к 2029 году

По словам Агнес Рохтсалу, планируемый в настоящее время ESTCube-3 будет больше, чем его предшественники.

- В то время как ESTCube-1 состоял из одного куба 10x10x10 сантиметров, третий спутник состоит из шести кубов, - сравнивает она. - По размерам следующий сателлит представляет собой прямоугольный параллелепипед размером 20х30х10 сантиметров. Он будет размером с обувную коробку, - описывает Славинскис.

Новый спутник также будет оснащен почти невидимым глазу тросом из проволоки. "Он не толще швейной нити и нужен для того, чтобы вырваться с лунной орбиты", - объясняет Рохтсалу.

По словам Славинскиса, насколько длинным должен быть трос, зависит от спутника. - Для нового ESTCube мы рассматриваем размер от одного до пяти километров. Окончательная длина будет зависеть от производственных возможностей и того, насколько плотно мы сможем упаковать трос, - объясняет он.

По словам Рохтсалу, сейчас группа находится в самом начале разработки новых ESTCube: "Пока рано говорить о запуске, но, возможно, мы выйдем на орбиту с одним из следующих спутников в 2029 году. Так что время у нас еще есть".

Новый плазменный тормоз

Конечная цель команды ESTCube - отправить свой спутник с околоземной орбиты в дальний космос: точнее туда, где солнечный ветер сильнее.