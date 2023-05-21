Алина Ворончихина: я бы сделала это снова

По ее словам, после той акции на директора школы оказывалось сильное давление. "Когда я пришла в ее кабинет, она зачитала мне письма. В них спрашивали, подходит ли такой учитель школе, чему она учит детей и так далее. Многие люди были возмущены тем, что это были непристойные выражения. Я считаю, что за непристойными словами можно скрыть свою позицию. И это не значит, что я могу так сказать о каждом. Если человек в XXI веке развязывает войну, то, по моему мнению, это подходящее выражение, - убеждена Ворончихина.

Директор предложила ей уйти по собственному желанию. "Давление со стороны родителей было очень сильным. Я так понимаю, что она просто не выдержала. Этот случай выявил одну проблему: у нас нет культуры дискуссии. Не было собрания, на котором были бы представлены разные мнения", - отметила преподаватель.

На предложение уволиться она предложила доработать до конца учебного года, поскольку после этого так или иначе планировала уйти. "Я не хотела скандала и конфликта. Я благодарна этой школе, за языковое погружение, благодаря которому я добилась того, что у меня есть сейчас. Я выучила эстонский язык и у меня хорошие перспективы для работы", – сообщила Ворончихина, выпускница школы, в которой она работает сейчас.

Узнав о том, что Ворончихину попросили уйти из-за ее политических взглядов, некоторые ученики школы организовали протест, после чего учителя вызвали обсудить ситуацию еще раз и попросили забрать заявление об уходе.

Ворончихина призналась, что после этого случая некоторые ученики не здоровались с ней в школе, "а некоторые кричали, что я легенда".

На вопрос о том, как открыть некоторым нарвитянам глаза на то, что действительно происходит в России, она ответила, что в первую очередь следует начать говорить о нарвитянах как об эстонцах: "Они родились в Эстонии. А мы создаем какую-то неверную идентичность. Ну какие мы русские? Мы даже не живем в России. Да, мы говорим по-русски. Но мы и по-эстонски говорим. Пора понять, что мы тоже эстонцы".