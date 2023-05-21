Алина Ворончихина: я бы сделала это снова

Жителей Эстонии не следует делить на эстонцев и русских, создавая тем самым неверную идентичность, - сказала нарвский учитель Алина Ворончихина в передаче Hommik Anuga на канале ETV.
Молодая учительница музыки Нарвской Ваналиннаской государственной школы Алина Ворончихина 9 мая пришла на променад у Наровы в футболке с надписью "Путин х***ло".
- После этого многое произошло. Это вызвало дискуссию. Эта футболка, разумеется, не была обычной, – сообщила Ворончихина в передаче Hommik Anuga на канале ETV. - Да, это звучит непристойно, но, мне кажется, это очень подходит для политического преступника.
На вопрос о том, почему она решила надеть такую футболку, зная, что это будет расценено как провокация, героиня передачи пояснила, что не могла молчать.
- Что меня на самом деле раздражает, так это отсутствие диалога между людьми. Общество очень поляризовано. Мы обсуждали, что было бы, если бы я надела футболку с надписью "Я против войны" или "Я за мир". Но ведь войну и так никто не поддерживает. Я хотела подчеркнуть, что я против агрессии Путина. Конечно, все против войны. Но то, какие источники ты смотришь, это уже другой вопрос", - сказала Ворончихина.
По ее словам, многие спрашивают, как 9 Мая связано с Путиным и войной против Украины. "Я могу сказать, что не все люди, которые были на променаде 9 мая, поддерживают Путина. Многие относятся нейтрально. Есть те, кто против этого, пришли с украинскими флагами, - рассказала учитель. - Мне кажется, самый главный вопрос - чему нас учит война. Конечно, нельзя забывать тех ветеранов, которые сражались против фашизма, но это (9 Мая – прим. ред.) не праздник. Это время для размышлений о том, насколько ужасно насилие, что такое не должно повториться".
Она напомнила, что в тот день с другой стороны реки в микрофон просили похлопать тех, кто считает, что Россия – самая замечательная страна, и некоторые действительно хлопали.
- Но сейчас обстреливают украинцев. Как мы можем говорить о могуществе государства, если повторяется та же ошибка. Что мы на самом деле празднуем? - задается вопросом Ворончихина.
На вопрос о том, считает ли она себя русской, Ворончихина подчеркнула, что ей не нравится, что людей продолжают делить: "Да, люди, которые родились в СССР, остались здесь после его распада, они могут называть себя русскими. Но я родилась уже в Эстонском государстве, я учила эстонский язык и эстонскую культуру. Да, я бывала в России, но я там не живу. Когда я бываю в России, то не могу сказать, что у нас одна культура, люди отличаются".
Она считает, что в Нарве достаточно людей с таким же мышлением, как у нее.
- Прежде всего, я хочу поблагодарить людей, которые мне написали. Было много теплых слов, поддержки. В Нарве много людей, которые против того, что происходит. Но есть и другое. Люди думают, что может произойти, если они поддерживают Путина и говорят об этом открыто. Но очень много тех, кто не поддерживает войну, просто они боятся выходить на улицы и говорить. Все происходит в Фейсбуке, в комментариях. А в тот день люди смогли встретиться и обменяться мнениями, - продолжила героиня передачи. - Как я уже писала в Инстаграме, когда я надела эту футболку, было боязно идти на променад. Злых взглядов было много. Парень, который запостил то видео, сказал, что меня надо сжечь. Но я получила и много положительных отзывов".
По ее словам, после той акции на директора школы оказывалось сильное давление. "Когда я пришла в ее кабинет, она зачитала мне письма. В них спрашивали, подходит ли такой учитель школе, чему она учит детей и так далее. Многие люди были возмущены тем, что это были непристойные выражения. Я считаю, что за непристойными словами можно скрыть свою позицию. И это не значит, что я могу так сказать о каждом. Если человек в XXI веке развязывает войну, то, по моему мнению, это подходящее выражение, - убеждена Ворончихина.
Директор предложила ей уйти по собственному желанию. "Давление со стороны родителей было очень сильным. Я так понимаю, что она просто не выдержала. Этот случай выявил одну проблему: у нас нет культуры дискуссии. Не было собрания, на котором были бы представлены разные мнения", - отметила преподаватель.
На предложение уволиться она предложила доработать до конца учебного года, поскольку после этого так или иначе планировала уйти. "Я не хотела скандала и конфликта. Я благодарна этой школе, за языковое погружение, благодаря которому я добилась того, что у меня есть сейчас. Я выучила эстонский язык и у меня хорошие перспективы для работы", – сообщила Ворончихина, выпускница школы, в которой она работает сейчас.
Узнав о том, что Ворончихину попросили уйти из-за ее политических взглядов, некоторые ученики школы организовали протест, после чего учителя вызвали обсудить ситуацию еще раз и попросили забрать заявление об уходе.
Ворончихина призналась, что после этого случая некоторые ученики не здоровались с ней в школе, "а некоторые кричали, что я легенда".
На вопрос о том, как открыть некоторым нарвитянам глаза на то, что действительно происходит в России, она ответила, что в первую очередь следует начать говорить о нарвитянах как об эстонцах: "Они родились в Эстонии. А мы создаем какую-то неверную идентичность. Ну какие мы русские? Мы даже не живем в России. Да, мы говорим по-русски. Но мы и по-эстонски говорим. Пора понять, что мы тоже эстонцы".
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