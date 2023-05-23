КОРОТКО ⟩ Силламяэ завоевал серебряные медали

В борьбе за золото команда Силламяэ не устояла против действующего чемпиона Эстонии - таллиннского "Cosmos". "Cosmos" выиграл в финальной серии три игры подряд и снова стал чемпионом. Последнюю встречу в Таллинне - со счетом 8:2. Лучшим бомбардиром силламяэской команды в чемпионате стал Антон Пфенинг с 36 голами, Виталий Андреев забил 21 гол.

"Trans" не забивает уже четыре игры подряд

ФУТБОЛ. В чемпионате Эстонии "Narva Trans" уступил "Nõmme Kalju" со счетом 0:2.

Для нарвитян это было четвертое поражение подряд, а также четвертая игра, в которой им не удалось забить ни одного гола.

Последняя победа и гол в чемпионате Эстонии "Trans", который 3 июня встретится с таллиннской "Flora" в финале кубковой серии Эстонии, датируются 3 мая, когда они обыграли новичка чемпионата харьюский "JK Laagri" - 2:0.

"Trans" с десятью очками занимает в таблице восьмое место, но тартуская "Tammeka" отстает всего на одно очко.

В первой лиге "Alliance" уступил восьмую игру подряд

ФУТБОЛ. В первой лиге Эстонии ида-вируский "Alliance" проиграл восьмую игру подряд, уступив "JK Viimsi" со счетом 1:3.

Единственный гол идавируцев забил Ираклий Торинава во втором тайме, когда соперники уже отличились трижды. "Alliance" с шестью очками занимает последнее место в первой лиге.

Йыхвисцы потерпели первое поражение в сезоне

ФУТБОЛ. Победная серия объединенной команды "Jõhvi Phoenix" и "Noova", начавшей сезон во второй лиге с пяти побед, прервалась в субботу в Маарду, когда в равной игре они уступили местной городской команде со счетом 2:3.

Йыхви повел 2:1 на 61-й минуте благодаря голам Дениса Тяпкина, в свое время ставшего чемпионом Эстонии в составе "Nõmme Kalju", и Владислава Фризена, гражданина Германии, но удержать это преимущество им не удалось. Победный гол, решивший исход игры, "Maardu" забил с пенальти на пятой дополнительной минуте матча.