Министр Каллас: острее всего проблема с учителями стоит в Ида-Вирумаа

Проблема незнания педагогами эстонского языка на уровень C1 присуща практически всем школам Ида-Вируского уезда и исправить её необходимо в кратчайшие сроки. В то же время, как признает министр образования и науки Кристина Каллас, за последнее десятилетие изменения в лучшую сторону все же произошли: в регионе появились учителя, которые не просто говорят на эстонском, но и способны на нем преподавать, передают Радионовости ERR.

"Но поскольку переход на эстоноязычное обучение произойдет уже в 2024 году, кажется, что к тому времени готовность еще не будет такой, чтобы можно было двигаться вперед без какой-либо подготовки в этом году. Перед всеми школами стоит серьезная задача, для них это настоящий вызов - найти учителей, которые будут преподавать на эстонском языке", - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

Языковая проблема особенно остро стоит именно на Северо-Востоке: если по всей стране сегодня насчитывается примерно 2300 педагогов без необходимой языковой квалификации, то большая часть из них — 1500 — находятся именно в Ида-Вирумаа.

"Проблема актуальна для тех школ, которые были так называемыми чисто русскоязычными школами и где учителя-предметники — по математике, физике, географии, химии — много лет преподают свой предмет на русском языке. У них это несомненно хорошо получается, но теперь уже вопрос в том, что они либо идут на дополнительные курсы эстонского языка, изучают язык по требованиям и продолжают, либо им действительно придется менять работу", - пояснила Кристина Каллас.