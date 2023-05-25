Концертное представление с участием Олава Эхала и ида-вируской молодежи выйдет на сцену Йыхвиского концертного дома

Режиссер Неэме Кунингас сказал после премьеры 9 мая в Кохтла-Ярвеском центре культуры, что эта сцена оказалась даже маловата для такого спектакля. Предстоящий второй показ состоится на представительской сцене Ида-Вирумаа, где должно быть возможно еще лучше сыграть намеченное.

Спектакль уводит зрителей в 2073 год, когда тогдашней 18-летней молодежи приходится решать, ставить ли себе чип, который делает жизнь в Объединенных Европейских Эмиратах более комфортной и безопасной, но которому сопутствует также отказ от части свобод.

Концертное исполнение во многом основано на музыке, которую Эхала, Урмас Алендер, Пеэтер Волконски и Маргус Каппель написали в 1979 году для рок-оперы "Джонни", премьера которой состоялась в тогдашнем Молодежном театре, ныне Таллиннском городском театре, при участии легендарной группы "Ruja". Кроме того, Кунингас включил в спектакль несколько других песен Урмаса Алендра, такие как "Võta mind lehtede varju" и "Teisel pälu vett", которые, по словам режиссера, обретают в этом спектакле новый смысл.

Неэме Кунингас признался непосредственно после премьеры, что зимой, приступая к этой постановке, он сильно опасался, по силам ли молодежи этот сложный материал. "Когда начались первые репетиции группы, я действительно увидел, что они с этим справятся", - отметил он.