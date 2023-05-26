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В Нарве горел ангар с автомобилями

Эрик Калда
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Пожар в Нарве.
Пожар в Нарве. Фото: Спасательный департамент

26 мая в 3.32 в центр тревоги поступило сообщение о работающем датчике дыма и пламени в ангаре по улице Ляэне в Нарве.

Внутри здания находились транспортные средства и топливо. На момент прибытия спасателей крыша здания горела открытым пламенем.

Конструкции здания были вскрыты для проведения работ по тушению. Пожар был потушен к 8 часам утра.

Причина возгорания выясняется.

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