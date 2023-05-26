В Нарве горел ангар с автомобилями

Северное побережьеНовостиВ Нарве горел ангар с автомобилямиЭрик Калда26 мая 2023, 15:00Facebook TwitterComments Пожар в Нарве. Фото: Спасательный департамент26 мая в 3.32 в центр тревоги поступило сообщение о работающем датчике дыма и пламени в ангаре по улице Ляэне в Нарве.Внутри здания находились транспортные средства и топливо. На момент прибытия спасателей крыша здания горела открытым пламенем.Конструкции здания были вскрыты для проведения работ по тушению. Пожар был потушен к 8 часам утра.Причина возгорания выясняется.Facebook TwitterComments Ключевые слова пожарНарватревоганарвецентр тревогипричинаЛяэне Pекомендуем