Первое бетонное строение Эстонии в Нарве получит памятную табличку

На речном променаде, рядом с нынешним мостом Дружбы, в 50 м вверх по течению можно заметить торчащие из реки остатки опоры моста имени императора Николая I, построенного в 1822-1829 годах. Именно этот мост был первым бетонным строением как в Эстонии, так и в России; при строительстве опор моста использовали романский цемент, изготовленный из известняка из окрестностей Нарвы.