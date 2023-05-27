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Железный человек Райт Ратасепп нацеливается в Кохтла-Нымме на рекорд Эстонии в 24-часовом забеге

Эрик Гамзеев
, журналист
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В прошлом году Райт Ратасепп установил в Кохтла-Нымме рекорд Эстонии, несмотря на то, что на последних часах был вынужден отказаться от бега, так как его ноги решили прекратить работу. На награждение он вышел при поддержке своей супруги Вирге.
В прошлом году Райт Ратасепп установил в Кохтла-Нымме рекорд Эстонии, несмотря на то, что на последних часах был вынужден отказаться от бега, так как его ноги решили прекратить работу. На награждение он вышел при поддержке своей супруги Вирге. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В субботу в 12.00 признанный самым выносливым ультраспортсменом Эстонии Райт Ратасепп выйдет на беговой круг стадиона Кохтла-Ныммеской школы, чтобы установить к полудню воскресенья новый рекорд Эстонии в 24-часовом забеге, для чего ему придется пробежать около 250 км.

Нынешний рекорд Эстонии 245,168 км, более-менее равный расстоянию между Йыхви и Пярну, Ратасепп установил год назад тоже в Кохтла-Нымме. В ходе того же забега был установлен также рекорд Эстонии для 12-часового забега, когда Ратасепп пробежал за половину суток 143,528 км.

Рекорд 24-часового забега родился, по словам Ратасеппа, в результате немалых страданий, а в последние часы он и вовсе отказался от бега, так как прохладная погода его не устраивала. "Я хотел вытянуть 260 км, но просто ноги отказали, - сказал он, добавив, что из принципа не посчитал правильным в ситуации, когда ноги бежать уже отказывались, наматывать километры на трассе пешком. - Я либо бегаю, либо не бегаю".

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