Железный человек Райт Ратасепп нацеливается в Кохтла-Нымме на рекорд Эстонии в 24-часовом забеге

Нынешний рекорд Эстонии 245,168 км, более-менее равный расстоянию между Йыхви и Пярну, Ратасепп установил год назад тоже в Кохтла-Нымме. В ходе того же забега был установлен также рекорд Эстонии для 12-часового забега, когда Ратасепп пробежал за половину суток 143,528 км.

Рекорд 24-часового забега родился, по словам Ратасеппа, в результате немалых страданий, а в последние часы он и вовсе отказался от бега, так как прохладная погода его не устраивала. "Я хотел вытянуть 260 км, но просто ноги отказали, - сказал он, добавив, что из принципа не посчитал правильным в ситуации, когда ноги бежать уже отказывались, наматывать километры на трассе пешком. - Я либо бегаю, либо не бегаю".