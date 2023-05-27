Все более ценимый квалифицированный труд в Ида-Вирумаа в меньшем дефиците, чем где-либо еще

Ингве Розенблад работает главным аналитиком системы мониторинга и прогнозирования потребности в рабочей силе "OSKA" Агентства профессиональных квалификаций и рассказала на конференции об ожиданиях общества и рынка труда от сферы повышения квалификации. "Рынок труда в Ида-Вирумаа отличается от других уездов, но мне все больше кажется, что это главный козырь Ида-Вирумаа", - констатировала она.