Работодатели обеспокоены растущим дефицитом реальных навыков. Ситуация на рынке труда в Ида-Вирумаа несколько лучше, заявила на состоявшейся в Йыхви конференции по повышению квалификации главный аналитик Агентства профессиональных квалификаций Ингве Розенблад.
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Все более ценимый квалифицированный труд в Ида-Вирумаа в меньшем дефиците, чем где-либо еще
Ингве Розенблад работает главным аналитиком системы мониторинга и прогнозирования потребности в рабочей силе "OSKA" Агентства профессиональных квалификаций и рассказала на конференции об ожиданиях общества и рынка труда от сферы повышения квалификации. "Рынок труда в Ида-Вирумаа отличается от других уездов, но мне все больше кажется, что это главный козырь Ида-Вирумаа", - констатировала она.