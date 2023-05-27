Сб, 27.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Все более ценимый квалифицированный труд в Ида-Вирумаа в меньшем дефиците, чем где-либо еще

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Главный аналитик Агентства профессиональных квалификаций Ингве Розенблад сказала, что козырем рынка труда Ида-Вирумаа является большое количество квалифицированных рабочих, и это ценность и для других регионов.
Главный аналитик Агентства профессиональных квалификаций Ингве Розенблад сказала, что козырем рынка труда Ида-Вирумаа является большое количество квалифицированных рабочих, и это ценность и для других регионов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Работодатели обеспокоены растущим дефицитом реальных навыков. Ситуация на рынке труда в Ида-Вирумаа несколько лучше, заявила на состоявшейся в Йыхви конференции по повышению квалификации главный аналитик Агентства профессиональных квалификаций Ингве Розенблад.

Ингве Розенблад работает главным аналитиком системы мониторинга и прогнозирования потребности в рабочей силе "OSKA" Агентства профессиональных квалификаций и рассказала на конференции об ожиданиях общества и рынка труда от сферы повышения квалификации. "Рынок труда в Ида-Вирумаа отличается от других уездов, но мне все больше кажется, что это главный козырь Ида-Вирумаа", - констатировала она.

- Работодатели говорят, что у молодых людей достаточно хорошие знания, а также их навыки в области информационных технологий, но им не хватает навыков ручной работы, необходимых для выполнения разной работы. Квалифицированные рабочие навыки уже сейчас в дефиците.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх